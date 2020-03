O festival suíço Visions du Réel, cuja 51.ª edição inclui a estreia mundial de dois filmes portugueses, irá decorrer 'online' pela primeira vez, entre 24 de abril e 2 de maio, anunciou a organização.

"No seguimento das decisões do Governo suíço e do Cantão de Vaud, de proibir ajuntamentos públicos e de encerrar todos os cinemas até 3 de abril, o Visions du Réel decidiu repensar o formato da sua 51.ª edição. Como a segurança de todos é uma prioridade na situação de saúde atual, a nossa equipa está a preparar um formato novo e alternativo, exclusivamente na Internet", refere a organização num comunicado partilhado no 'site' oficial do festival.

A programação já anunciada inclui dois filmes portugueses, em estreia mundial. "Amor Fati", de Cláudia Varejão, uma coprodução entre Portugal, Suíça e França integra a secção competitiva internacional de longas-metragens, já "Would rather", de Laura Marques, uma produção da Roménia está na secção competitiva internacional de médias e curtas-metragens.

Este ano, foram selecionados para o festival "167 filmes, de 58 países, entre os quais 90 em estreia mundial". Segundo a organização do Visions du Réel, "metade desses filmes foram realizados por mulheres".

