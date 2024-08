Três longas-metragens de coprodução luso-espanhola integram a programação da Semana Internacional de Cinema de Valladolid, cuja 69.ª edição acontece em outubro em Espanha, anunciou a organização.

“A nuestros amigos”, de Adrián Orr Serrano, “Caja de resistencia”, de Alejandro Alvarado, Concha Barquero, Alejandro Alvarado Jódar e Concha Barquero Artes, e “O Meu Irmão Ali”, de Paula Palacios, estão entre os filmes já divulgados para a 69.º Seminci, que decorre entre 18 e 26 de outubro.

De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial do festival, “A nuestros amigos” é uma coprodução entre as espanholas New Folder Studio e El Viaje Filmes e a portuguesa Karõ Filmes, produtora fundada em 2014 pelos realizadores João Salaviza e Renée Nader Messora.

Esta longa-metragem teve estreia mundial na edição deste ano do festival Visions du Réel, que decorreu em Paris em abril.

“Caja de resistencia” (“Caixa de resistência”, título em português) é uma coprodução das espanholas Azhar Films e Alvaquero com a portuguesa Blablabla Media.

O filme dá “continuidade aos filmes sonhados por [realizador espanhol] Fernando Ruiz Vergara”, que após um longo exílio em Portugal “deixou dezenas de esboços de filmes que nunca chegou a realizar”.

“‘Rocío’, obra amaldiçoada após uma censura judicial em plena democracia espanhola, foi a única que o cineasta andaluz [que morreu em 2011] pôde assinar”, recorda a produtora portuguesa.

“O Meu Irmão Ali", uma coprodução entre a Morada Films e a Serena Productions, que conta com a participação das televisões RTVE e Aljazeera Documentary Channel, é um documentário focado em Ali, um jovem somali que aos 14 anos saiu do país para fugir à guerra.