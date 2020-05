O canal BBC Two vai exibir uma curta-metragem que o lendário cineasta Martin Scorsese fez sobre a sua experiência em quarentena por causa da COVID-19.

O filme "exclusivo e muito pessoal" será exibido esta quinta-feira (28) durante o último programa "Lockdown Culture With Mary Beard" (ver link), em que a académica britânica refletiu sobre o impacto da pandemia na cultura e criatividade dos artistas.

Citado no comunicado, Scorsese diz "o que espero levar comigo no futuro é o que fui forçado a aprender nestas circunstâncias. É o essencial. As pessoas que amamos. Ser capaz de tomar conta delas e estar com elas o máximo de tempo possível".

Inevitavelmente, a reflexão do cineasta passa pelo cinema: Mary Beard conta que a curta mostra-o em casa a pensar na "quarentena através das lentes dos filmes clássicos, como 'O Falso Culpado' [1953], de [Alfred] Hitchcock".

"Mas o que é realmente inteligente é que esta grande estrela de Hollywood também nos leva a olhar de novo para Hitchcock, através do prisma da nossa atual situação. Fiquei entusiasmadíssima quando ele concordou em fazer isto para nós. Parece um pouco como organizar uma pequena antestreia. E acho que tudo contribui para um final espantoso final [da série]", salientou a académica.

Além de Scorsese, o último "Lockdown Culture With Mary Beard" terá contribuições do cineasta Lee Daniels ("Precious", "O Mordomo), da argumentista e comediante Deborah Frances-White (de "Say My Name", inédito em Portugal), do fotógrafo de guerra Don McCullin, do professor e especialista em estatística David Spiegelhalter e dos artistas Gillian Wearing e Michael Landy.