Um filme elogiado por ser um marco da diversidade e representatividade está agora no centro de uma situação de discriminação muito comum em Hollywood: a disparidade de salários.

"Crazy Rich Asians" passou diretamente para vídeo em Portugal (como "Asiáticos Doidos e Ricos"), mas foi um fenómeno cultural nas salas de cinema americanas no verão de 2018.

Além de se tornar um grande sucesso de bilheteira (239 milhões de dólares a nível mundial com um orçamento de 30 milhões), a comédia romântica foi a primeira produção americana de um grande estúdio de Hollywood com um elenco asiático em 25 anos, desde "O Clube da Sorte e da Alegria", catapultando as carreiras de Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan e Awkwafina.

Segundo o The Hollywood Reporter (THR), o estúdio propôs 110 mil dólares à argumentista Adele Lim para regressar e adaptar os outros livros de Kevin Kwan, mas ofereceu ao colega Peter Chiarelli 800 mil a um milhão de dólares.

Lim não aceitou e bateu com a porta no outono. O estúdio Warner Bros procurou alternativas, mas acabou por insistir novamente em fevereiro com nova proposta mais próxima da do colega, que se ofereceu para dividir o seu salário, mas Lim manteve a recusa.