Foi o fim da linha para os jornalistas da mítica revista mensal "Cahiers du cinéma": a equipa editorial daquela que foi a grande difusora da "Nouvelle vague" francesa decidiu esta quinta-feira (27) deixar definitivamente a publicação, por não concordar com as orientações e o perfil dos seus novos acionistas.

Os 15 redatores assalariados da revista anunciaram em comunicado que optaram pela cláusula de cessão, um dispositivo de demissão que os jornalistas podem ativar em caso de mudança de propriedade.

Uma decisão motivada, no início de fevereiro, pela venda da famosa revista da Sétima Arte, popular entre muitos espectadores de todo o mundo, que desempenhou um papel fundamental no nascimento do "Nouvelle vague" na década de 1950.