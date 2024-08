A banda francesa Nouvelle Vague vai dar sete concertos em Portugal em dezembro, no âmbito de uma digressão mundial para celebrar o 20.º aniversário do seu primeiro álbum de estúdio, anunciou a organização, em comunicado.

Ao todo são sete concertos, que vão passar por Lisboa, Porto, Guimarães, Figueira da Foz, Albufeira, Fundão e Ponta Delgada.

A digressão deste coletivo em Portugal começa a 10 de dezembro no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, seguindo no dia 12 para Albufeira, para atuar no Palácio de Congressos.

No dia seguinte, os Nouvelle Vague sobem para Lisboa, onde se apresentam no Lisboa ao Vivo (LAV) e a 14 rumam ao Fundão, para um espetáculo no espaço Octógono.

Dia 15 é dia de se apresentarem em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, e 16 é dia de concerto na Casa da Música, no Porto.

A despedida do périplo por Portugal acontece no dia 17 dezembro, com uma passagem pelo arquipélago dos Açores, onde atuam no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada (na ilha de São Miguel).

A digressão do grupo francês acontece 20 anos após o lançamento do álbum homónimo que os tornou mundialmente conhecidos.

Marc Collin, cofundador do movimento com o falecido Olivier Libaux, refere - citado em comunicado - que nunca pensou que da ideia ousada de fazerem um tributo à escrita de canções da era pós-punk com bossa nova nascesse um verdadeiro fenómeno de reinvenção e criatividade global.

A organização destaca a influência dos Nouvelle Vague, com as suas versões de canções a encontrarem novos públicos e a inspirarem outros artistas.

O projeto deste coletivo fez nascer uma nova forma de se ouvir e interpretar clássicos do pós-punk, algo que dura até aos dias de hoje e que levou Marc Collin a voltar a estúdio para a gravação do quinto registo do projeto “Should I Stay Or Should I Go?”, editado no passado mês de fevereiro, destacam os promotores da digressão em Portugal.

A digressão nacional é apresentada pela editora independente e loja de discos ‘online’ Symbiose.pt.

Os bilhetes já estão disponíveis nos pontos de venda oficiais.