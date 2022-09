Ao quarto fim de semana de exibição, "Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo" continua a ser o filme mais popular nos cinemas portugueses.

O regresso da dupla Quim e Zé levou mais 22.823 espectadores entre 1 e 4 de setembro e foi o filme mais visto nas salas, segundo os dados divulgados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), deixando a grande distância no segundo lugar a estreia de "A Besta", com 12.094 espetadores, um filme de ação com Idris Elba.

Já visto por 233.282 espectadores, a comédia de Miguel Cadilhe com João Paulo Rodrigues e Pedro Alves ultrapassou no fim de semana "Amália - O Filme", de Carlos Coelho da Silva (2008), "Corrupção", de João Botelho (recusou crédito na versão final, 2007), e dois filmes de António-Pedro Vasconcelos, "Jaime" (1999) e "Call Girl" (2007).

A estreia de "Curral de Moinas" aconteceu nove anos após o primeiro filme, "7 Pecados Rurais", de Nicolau Breyner, abanar o mercado nacional ao ser visto por 324 mil espectadores em 2013: está atualmente em quarto lugar no ranking dos títulos portugueses mais vistos de sempre.

A sequela já está em 12.º lugar e entrará em breve no Top 10: à sua frente estão apenas "Morangos Com Açúcar - O Filme", de Hugo de Sousa, com 238 mil espectadores (2012), e "Zona J", de Leonel Vieira, com 246 mil (1998).

Se "Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo" ultrapassar antes de sair dos cinemas "Variações" (2019), de João Maia, com 279 mil espectadores, que está em quinto lugar, torna-se o filme mais recente a conseguir aproximar-se do mais popular nas salas: "O Pátio das Cantigas" (2015), de Leonel Vieira, com 608.322 espectadores.