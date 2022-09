Visto por mais 5.893 espectadores ao entrar no sétimo fim de semana de exibição, "Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo" conseguiu atingir mais um patamar histórico nas bilheteiras portuguesas.

A comédia de Miguel Cadilhe com João Paulo Rodrigues e Pedro Alves chegou ao quinto lugar no Top dos filmes portugueses mais vistos de sempre após ultrapassar "Filme da Treta" (2006) e "Variações" (2019).

Antes já deixara para trás "Morangos Com Açúcar - O Filme" (2012), "Zona J" (1998), "Adão e Eva" (1996), "Balas & Bolinhos - O Último Capítulo" (2012) e "O Lugar do Morto" (1984).

Agora com 284.151 espectadores, "Curral de Moinas" é o filme mais recente a conseguir aproximar-se do título que continua a ser mais popular nas salas: "O Pátio das Cantigas" (2015), de Leonel Vieira, com 608.322 espectadores.

Seguem-se "O Crime do Padre Amaro" (2005), com 381 mil espectadores, e "Tentação" (1997), com 361 mil.

Curiosamente, em quarto lugar está o primeiro filme com a dupla Quim e Zé, "7 Pecados Rurais" (2013), de Nicolau Breyner, numa posição que parece estar segura dada a diferença de cerca de 40 mil espectadores.

Ironicamente, esta fim de semana foi de desilusão para outro filme português: a estreia de "Restos do Vento", de Tiago Guedes e com Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu e Gonçalo Waddington, não conseguiu mais do que 1674 espetadores em 23 salas.