“Amanhã Não Dão Chuva”, produzido pela AIM – Estúdios de Animação, com coprodução alemã, venceu o Prémio Nacional de Animação na categoria “Profissionais”, tendo ainda sido atribuídas menções especiais aos filmes “Daninha”, de Carina Pierro Corso, e “Percebes”, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves.

Na categoria de “Escolas”, o prémio foi atribuído a Adriana Andrade, Luana Rodrigues e Daniela Tietzen, da Universidade Lusófona, pelo filme “Pelas costuras”, e houve uma menção honrosa para “O Pássaro de Dentro”, de Laura Anahory, pela Escola das Artes – Universidade Católica.

Na categoria de “Oficinas” venceu o filme “A Carta”, feita por alunos da Escola Básica de Caíde de Rei, Lousada. Foram entregues duas menções honrosas, ao filme “Ansiedade”, com alunos do 8.º ano em Lousada, e “Impressões Fragmentadas”, por alunos do 4.º ano do concelho de Montemor-o-Novo.

Destaque ainda para o Prémio do Público, atribuído ao filme “El ombligo de la luna”, obra coletiva de Sara António, Julia Grupinska, Bokang Koatja, Tian Westraad e Ezequiel Garibay, pela escola Goblins, em Paris.

A atribuição destes prémios encerrou a 23.ª edição da Festa Mundial da Animação, uma iniciativa da Casa da Animação que decorreu durante o mês de outubro em Castelo Branco e em Vila Velha de Ródão.

Na segunda-feira, 28 de outubro, assinalou-se o Dia Mundial da Animação, data em que Charles-Émile Reynaud, em 1892, projetou o primeiro filme da história do cinema de animação, intitulado “Pauvre Pierrot”, em Paris, lembra a Casa da Animação.