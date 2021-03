O contrato já foi assinado: a atriz e cantora britânica Cynthia Erivo vai ser a Fada Azul na versão em imagem real de "Pinóquio" da Disney, confirmou a imprensa especializada americana.

Numa carreira em rápida progressão, entrou em "Viúvas" (2018) e "Sete Estranhos no El Royale" (2018) antes de ser nomeada para dois Óscares, como Melhor Atriz e pela Canção Original de "Harriet" (2019). Já no ano passado entrou na série da HBO "The Outsider".

A Fada Azul e a personagem que dá vida ao boneco de madeira e mais tarde o transforma numa criança de carne e osso.

Joseph Gordon-Levitt também se juntou ao projeto no papel do Grilo Falante e Keegan-Michael Key será a voz do João Honesto.

A nova versão do clássico de animação de 1940 será para a plataforma de streaming Disney+ e tem Robert Zemeckis como realizador.

No elenco estão confirmados Tom Hanks como Geppetto (num reencontro com Zemechis após "Forrest Gump", "Cast Away" e "Polar Express") e Luke Evans como O Cocheiro (que promete pagar pelas crianças desobedientes para as levar para a sua Ilha dos Prazeres).

A rodagem começa em abril na Grã-Bretanha e não foi divulgada uma data de estreia.