Não foi preciso esperar muito para ver as consequências do sucesso de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa": Dakota Johnson vai ser a Madame Web em mais uma expansão do universo da Marvel que pertence aos estúdios Sony.

Popularizada pelos filmes "As Cinquenta Sombras de Grey", a atriz regressa a um projeto importante dos grandes estúdios de Hollywood para interpretar esta personagem secundária no mundo do Homem-Aranha, introduzida por Denny O'Neil e John Romita Jr na banda desenhada em 1980.

Na origem, tratava-se de uma velha vidente cega e paralisada rodeada de uma maquinaria em formato de teia que a mantinha viva (o que explica o seu nome).

Ainda sem datas de lançamento, "Madame Web" será a estreia no cinema de S. J. Clarkson, uma realizadora veterana com muita experiência na televisão, nomeadamente em "Life On Mars", "Collateral", "Succession" e "Jessica Jones".

O argumento será da autoria de Matt Sazama e Burk Sharpless, a mesma dupla que escreveu "Morbius".