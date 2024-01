"Madame Web" é o "batismo de fogo" de Dakota Johnson no mundo dos super-heróis... que ainda não sabe se fez um bom trabalho num filme dominado pelos efeitos visuais.

A atriz descreveu como "completamente psicótica" a experiência de fazer tantas cenas onde muito do que se vai ver ou ouvir será acrescentado em pós-produção.

"Nunca tinha feito um filme onde se está perante um ecrã azul e há explosões falsas e alguém diz 'Explosão!' e se reage como se existisse uma explosão. Para mim, isso foi completamente psicótico", comentou numa entrevista recente à Entertainment Weekly claramente sem ainda ter visto a versão que vai chegar aos cinemas a 14 de fevereiro (data portuguesa).

"Fiquei do género 'Não sei se isto vai ficar bom de todo. Espero ter feito um bom trabalho'", acrescentou.

De facto, Dakota Johnson notou que foi essencial neste processo a realizadora S.J. Clarkson, com muita experiência no mundo dominado por super-heróis e efeitos visuais graças ao seu trabalho em episódios das séries "Jessica Jones" e "The Defenders".

"Confiei nela. Ela trabalha tanto e não tirou os olhos deste filme desde que começámos" elogiou.

Ainda com Sydney Sweeney, Adam Scott, Emma Roberts, Isabela Merced, Mike Epps e Tahar Rahim, "Madame Web" conta a "história da origem de uma das heroínas mais enigmáticas da Marvel", destaca a sinopse sobre Cassandra Webb, "uma paramédica de Manhattan que tem capacidades de clarividência. Forçada a enfrentar revelações sobre seu passado, cria laços com três jovens destinadas a futuros poderosos... se todas conseguirem sobreviver ao mortífero presente".

TRAILER.