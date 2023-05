Foi o realizador James Gunn que lhe deu a primeira grande oportunidade em Hollywood em "O Esquadrão Suicida" e, depois disso, a carreira internacional de Daniela Melchior não parou. Podemos vê-la no cinema em "Guardiões da Galáxia Vol. 3", de novo aos comandos de James Gunn, vai estar a partir de quinta-feira, dia 18 de maio, em "Velocidade Furiosa X", ao lado de Vin Diesel, Jason Momoa, Jason Statham e toda a família da saga, e a partir de 8 de junho a contracenar com Liam Neeson em "Marlowe: O Caso da Loira Misteriosa". Por estrear estão ainda as participações em "Assassin Club", ao lado de Henry Golding ou Sam Neill, e "Road House", com Jake Gyllenhaal no papel de protagonista.

Em "Velocidade Furiosa X", Daniela Melchior interpreta Isabel, uma street racer brasileira. O filme tem ligação com a história de "Velocidade Furiosa 5", quando "Dom e a sua equipa neutralizaram o nefasto e poderoso traficante de droga brasileiro, Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), e delapidaram o seu império numa ponte do Rio de Janeiro".

Jason Momoa é o vilão da história, o filho de Reyes, que assistiu a tudo e passou os últimos 12 anos a desenhar um plano de vingança. Após a desistência no início da rodagem de Justin Lin, que dirigiu vários episódios da saga, na realização de "Velocidade Furiosa X" está o francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, “Mestres da Ilusão” e “O Incrível Hulk”.

Entre veteranos e estreantes, o elenco daquele que é descrito como "um dos filmes mais caros de sempre" junta ainda Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Scott Eastwood, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson, Cardi B, Michael Rooker, Alan Ritchson, Jason Statham, Sung Kang, John Cena e Joaquim de Almeida.