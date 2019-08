O processo judicial

Polanski é solto da prisão, após pagar uma fiança de 2.500 dólares. Condenado por violação no dia 24 de março, declara-se inocente.

No início de agosto, para evitar um julgamento público, reconheceu ter tido relações ilegais com uma menor e, em troca, o juiz abandonou a acusação de violação com fornecimento e consumo de drogas. Um acordo judicial foi alcançado com o consentimento da família.

Polanksi foi condenado a 90 dias de prisão. Uma análise psiquiátrica concluiu que não existe perigo. Após 42 dias, foi libertado por comportamento exemplar.

Às vésperas da audiência para homologar o acordo, o juiz mudou de ideias, considerando que a sentença era insuficiente. A 31 de janeiro de 1978, Polanski parte com destino a Paris e a Justiça norte-americana lança uma ordem de captura internacional.

Perdão e desculpas

Em agosto de 1994, depois de Polanski ter encerrado uma ação civil ao pagar 225.000 dólares a Samantha Geimer e em que a pena máxima havia sido reduzida para quatro anos, o promotor convocou-o para tribunal.

Samantha Geimer, a quem o cineasta enviou diversas cartas a pedir desculpa, pediu em diferentes ocasiões o encerramento do caso.

Sequelas na Suíça e na Polónia

Durante as viagens ao exterior de Polanski, a Justiça norte-americana tenta prender o cineasta. França e Polónia (Polanski possui dupla cidadania) negaram-se a extraditá-lo.

A 26 de setembro de 2009, o realizador foi detido durante um festival em Zurique. Passou dois meses preso e depois outros oito em prisão domiciliária em Gstaad. Em julho de 2010, a Suíça rejeitou finalmente o pedido de extradição.

Em 2014, Polanski é detido em Varsóvia. A Polónia rejeita a sua extradição, mas em 2016 o governo conservador reabre o caso, encerrado pelo Supremo Tribunal no final daquele ano.

Em agosto de 2017, um juiz de Los Angeles recusa a encerrar o caso, conforme solicitado pelo acusado e pela sua vítima.

Mais três acusações de violação

No Festival de Cannes em 2010, a atriz britânica Charlotte Lewis acusou o cineasta de ter "abusado sexualmente" dela quando tinha 16 anos, numa audição organizada na sua casa, em 1983.

Em agosto de 2017, outra mulher, identificada como "Robin", acusou-o de uma agressão sexual quando ela tinha 16 anos, em 1973.

Em setembro de 2017, Renate Langer, uma ex-atriz, apresentou queixa por violação, afirmando que foi violada em 1972 em Gstaad, quando tinha 15 anos. Dois meses mais tarde, a Justiça suíça declarou que essas acusações prescreveram.

As acusações das três mulheres "não têm fundamento", afirmou o advogado do cineasta.

Excluído dos Óscares

Logo depois do "caso Weinstein", Polanski renunciou presidir a cerimónia dos Césares na França, em 2017, face à pressão das feministas.

A 3 de maio de 2018, foi excluído pela Academia. Membro da Academia desde 1968 e vencedor de três Óscares com "O Pianista" em 2003, apelou da decisão.