Uma cabana no meio de uma floresta... o que pode correr mal? Este cenário clássico dos filmes de terror inspira o próximo filme de M. Night Shyamalan.

"Salva a tua família ou salva a humanidade. Escolhe" é a frase da campanha que acompanha o lançamento do trailer de "Batem à Porta" ("Knock At The Cabin" no original), uma adaptação com a marca do cineasta de "O Sexto Sentido" e "O Protegido" do livro "The Cabin At The End Of The World", de Paul G. Tremblay.

Como é habitual nas obras do realizador, não existe uma sinopse da intriga do "thriller", mas as imagens mostram Jonathan Groff ("Caçadores de Mentes", "Matrix Resurrections") e Ben Aldridge ("Fleabag", "Pennyworth") como um casal que vai para uma cabana na floresta com a filha Wen (Kristen Cui) e vê este retiro idílico ser perturbado pela chegada de um homem pelo meio das árvores.

Este é o papel do gigantesco Dave Bautista ("Guardiões da Galáxia", "Blade Runner 2049", "Dune: Parte 1"). Acompanhado de mais três cúmplices (Rupert Grint, o Ron Weasley do universo "Harry Potter"; Nikki Amuka-Bird, que entrou em "Presos no Tempo", o filme anterior de Shyamalan; e Abby Quinn, que entrou em "Mulherzinhas, todos "batem à porta" da cabana.

Como diz a personagem de Bautista, os quatro estão ali "para evitar o apocalipse" e há uma "decisão horrível" que a família tem de tomar.

Tudo a descobrir a partir de 3 de fevereiro de 2023 nos cinemas.

TRAILER LEGENDADO.