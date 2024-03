Há uma década, Da'Vine Joy Randolph recebeu boas críticas e uma nomeação para os Tony pelo seu trabalho na Broadway. Este domingo, brilhou em Hollywood ao ganhar o óscar à primeira nomeação para Melhor Atriz Secundária.

Randolph destacou-se em "Os Excluídos", de Alexander Payne, como Mary Lamb, uma cozinheira de um internato que se liga de maneira improvável com o rabugento professor Paul Hunham (Paul Giamatti) e o angustiado estudante Angus Tully (Dominic Sessa) durante as férias de Natal.

A atriz, de 37 anos, derrotou concorrentes de peso na categoria, incluindo a duas vezes vencedora do Óscar Jodie Foster ("Nyad"), Emily Blunt ("Oppenheimer"), America Ferrera ("Barbie") e Danielle Brooks ("A Cor Púrpura").

"Agradeço a todas as pessoas que cruzaram o meu caminho e estiveram lá e me guiaram", disse a atriz, muito emocionada, ao receber a sua estatueta, a primeira da gala.

"Sempre quis ser diferente e agora entendo que só preciso ser eu mesma", afirmou.

Em "Os Excluídos", Mary é uma das poucas pessoas negras no campus da Nova Inglaterra dos anos 1970, no leste dos EUA, época e local onde o filme se passa. Lamb decide ficar na escola durante as férias porque está de luto pelo filho, um dos poucos jovens negros formados naquela prestigiada escola e que foi morto no Vietname.

Um dos melhores momentos de Randolph no filme ocorre quando Mary, numa festa de Natal em família, na qual participa com Paul e Angus, drena um pouco da sua dor de forma catártica.

"Fiquei muito surpreendida ao ver quanto contexto tinha Mary, a emoção de um arco dramático completo", disse Randolph ao Los Angeles Times no ano passado.

"Pode parecer trivial e pateta, mas isso nem sempre está disponível para uma pessoa negra", completou.

A atriz, nascida na Filadélfia, arrebatou a temporada de prémios de Hollywood, levando para casa distinções importantes como um Globo de Ouro, um BAFTA e o troféu do Screen Actors Guild.

"Mary, oh Mary. Você mudou a minha vida. Você fez-me sentir vista de tantas maneiras que nunca imaginei", disse no seu discurso nos Globos de Ouro.

A atriz tem vários projetos em andamento, como o filme de ação e suspense "Shadow Force", protagonizado por Kerry Washington e Omar Sy, e a comédia "Bride Hard", com Rebel Wilson.

"Estou muito agradecida pela apreciação das pessoas pelo meu talento, mas de forma alguma já mostrei o meu verdadeiro alcance", disse ela ao The New York Times a caminho dos Óscares.

"Comecei a criar uma plataforma para fazer isso. Vamos lá!".