"Vidas Passadas" ganhou o prémio de Melhor Filme e Celine Song o de Melhor Realização dos Independent Spirit Awards, os prémios do cinema independente.

A produção sul coreana-americana sobre o reencontro de dois namorados de infância também concorre para Melhor Filme e Argumento Original nos Óscares, cuja votação termina na terça-feira e serão entregues a 10 de março.

A atriz Greta Lee, a produtora Pamela Koffler, o ator Teo Yoo, a realizadora Celine Song, o ator John Magaro e os produtores Christine Vachon e David Hinojosa

Os prémios Independent Spirit Awards distinguem os filmes de baixo e médio orçamento na produção norte-americana. Os títulos com orçamentos superiores a 30 milhões de dólares não são levados em conta, pelo que esta foi uma das poucas cerimónias deste ano em que "Oppenheimer", de Christopher Nolan, não apareceu entre os premiados.

A cerimónia decorreu no domingo à tarde na cidade californiana de Santa Mónica e como a última festa com transmissão (por streaming), não faltaram estrelas.

AS ESTRELAS NA PASSADEIRA AZUL.

O francês "Anatomia de uma Queda" ganhou o prémio de Melhor Filme Internacional e "American Fiction" o de Melhor Argumento e Melhor Interpretação Principal (sem distinção de género) para Jeffrey Wright. Para "Quatro Filhas" ficou o prémio de Melhor Documentário.

Apesar de ter cinco nomeações como "Vidas Passadas" e "American Fiction", "May December: Segredos de um Escândalo", de Todd Haynes, ficou pelo troféu de Melhor Primeiro Argumento.

Os Independent Spirit Awards têm categorias televisivas desde 2020 e os principais prémios foram para “The Last of Us” e "Rixa".

A primeira ganhou o Prémio de Interpretação Secundária a Nick Offerman e Revelação para Keivonn Montreal Woodard, com a segunda a ser distinguida como Nova Série com Argumento e Ali Wong na categoria de género neutral Interpretação Principal em Nova Série com Argumento.

Da'Vine Joy Randolph não dá nada como garantido nos Óscares

Da'Vine Joy Randolph

Sem estar nomeado para Melhor Filme, "Os Excluídos" acabou por ser o mais premiado na cerimónia, com distinções para Melhor Fotografia, Melhor Revelação para Dominic Sessa e, sem surpresa, Da'Vine Joy Randolph como Melhor Interpretação Secundária.

A atriz ganhou todos os prémios importantes desta temporada pelo seu papel secundário, mas insiste em que não há nada garantido nas vésperas dos Óscares.

Randolph, que interpreta neste drama ambientado nos anos 1970 uma cozinheira e mãe aflita que fica presa num colégio durante as férias de inverno conquistou um Globo de Ouro, um Critics Choice Award e um BAFTA, entre outros.

"Para mim, foi um momento realmente surrealista e poderoso ver os sonhos virarem realidade um a um", disse a atriz à France-Presse nos bastidores dos Spirit Awards.

"Não espero nada. Não aposto em nada. Só estou aqui presente, e cada uma [das cerimónias de prémios] me surpreende. Não dou nada como garantido", assegurou.

"Em relação ao Óscar, não faço isso, é verdade. Só estou feliz por ser convidada. Nem mais, nem menos", garantiu.

Randolph, de 37 anos e criada na Filadélfia, é uma atriz de teatro com uma carreira de destaque, que estudou na escola de arte dramática de Yale depois de se dedicar inicialmente ao canto clássico e à ópera.

Após passar pela Broadway e pelo West End, surgiu no ecrã ao lado de estrelas como Eddie Murphy e Wesley Snipes em "Chamem-me Dolemite" (2019) e de Robin Williams em ""Aproveita a Vida Henry Altmann", um dos seus últimos filmes.

Mas foi "Os Excluídos", de Alexander Payne, que impulsionou Randolph para a elite de Hollywood, com poucos ou nenhum especialista a apostar contra ela nos Óscares.

O título disputa cinco prémios da Academia, incluindo o de Melhor Filme. Paul Giamatti, que contracena com Randolph, também é um sério candidato ao Óscar de Melhor Ator.

"O que espero? Não sei", desconversou a atriz após ganhar nos Spirit Awards.

"O processo tem sido lindo. Foi um momento realmente genial", reconheceu.

LISTA DE PRÉMIOS (CINEMA)

FILME: "May December: Segredos de um Escândalo", de Todd Haynes; “American Fiction”, de Cord Jefferson; “Vidas Passadas”, de Celine Song; “Passages”, de Ira Sachs; "All of Us Strangers", de Andrew Haigh; “We Grown Now", de Minhal Baig.

PRIMEIRO FILME: "All Dirt Roads Taste of Salt", de Raven Jackson; "Chronicles of a Wandering Saint", de Tomás Gómez Bustillo; "Earth Mama", de Savanah Leaf; "A Thousand and One", de A.V. Rockwell; "Upon Entry", de Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez.

REALIZAÇÃO: Andrew Haigh ("All of Us Strangers"); Todd Haynes ("May December"); William Oldroyd ("Eileen"); Ira Sachs ("Passages"); Celine Song ("Vidas Passadas").

INTERPRETAÇÃO PRINCIPAL: Jessica Chastain ("Memory"); Greta Lee ("Vidas Passadas"); Trace Lysette ("Monica"); Natalie Portman ("May December"); Judy Reyes ("Birth/Rebirth"); Franz Rogowski ("Passages"); Andrew Scott ("All of Us Strangers"); Teyana Taylor ("A Thousand and One"); Jeffrey Wright ("American Fiction"); Teo Yoo ("Vidas Passadas").

INTERPRETAÇÃO SECUNDÁRIA: Erika Alexander ("American Fiction"); Sterling K. Brown ("American Fiction"); Noah Galvin ("Theater Camp"); Anne Hathaway ("Eileen"); Glenn Howerton ("BlackBerry"); Marin Ireland ("Eileen"); Charles Melton ("May December"); Da’Vine Joy Randolph ("Os Excluídos"); Catalina Saavedra ("Rotting in the Sun"); Ben Whishaw ("Passages").

INTERPRETAÇÃO REVELAÇÃO: Marshawn Lynch ("Bottoms"); Atibon Nazaire ("Mountains"); Tia Nomore ("Earth Mama"); Dominic Sessa ("Os Excluídos"); Anaita Wali Zada ("Fremont").

ARGUMENTO: "Os Excluídos"; "American Fiction"; "Birth/Rebirth"; "Bottoms"; "Vidas Passadas".

PRIMEIRO ARGUMENTO: "May December"; "Theater Camp"; "Chronicles of a Wandering Saint"; "The Starling Girl"; "Upon Entry".

MONTAGEM: "Rotting in the Sun"; "We Grown Now"; "How to Blow Up a Pipeline"; "Theater Camp"; "Upon Entry".

FOTOGRAFIA: "Monica"; "Os Excluídos"; "All Dirt Roads Taste of Salt"; "Chronicles of a Wandering Saint"; "We Grown Now".

FILME INTERNACIONAL: "Terra de Deus", de Hlynur Pálmason (Islândia; "Mami Wata", de C.J. "Fiery" Obasi (Nigéria); "Totem", de Lila Avilés (México); “Anatomia de Uma Queda”, de Justine Triet (França); "A Zona de Interesse", de Jonathan Glazer (Grã-Bretanha).

DOCUMENTÁRIO: "Bye Bye Tiberias", de Lina Soualem; "Quatro Filhas", de Kaouther Ben Hania; "Going to Mars: The Nikki Giovanni Project", de Joe Brewster, Michèle Stephenson; "Kokomo City", de D. Smith; "The Mother of All Lies", de Asmae El Moudir.

PRÉMIO ROBERT ALTMAN (para o realizador, diretor de casting e elenco): "Showing Up", para a realizadora Kelly Reichardt, a diretora de casting Gayle Keller e para o elenco formado por André Benjamin, Hong Chau, Judd Hirsch, Heather Lawless, James Le Gros, John Magaro, Matt Malloy, Amanda Plummer, Maryann Plunkett, Denzel Rodriguez e Michelle Williams.

PRÉMIO JOHN CASSAVETES (para filme feito por menos de um milhão de dólares): "The Artifice Girl", de Franklin Ritch; "Cadejo Blanco", de Justin Lerner; "Fremont", de Babak Jalali; "Rotting in the Sun"; de Sebastián Silva; "The Unknown Country", de Morrisa Maltz".

PRÉMIO PRODUTORES (premeia os que revelam criatividade, tenacidade e visão para produzir filmes independentes de qualidade, apesar dos recursos muito limitados): Rachael Fung, Graham Swon e Monique Walton.

PRÉMIO ALGUÉM PARA ACOMPANHAR (cineasta com uma visão única ainda sem ter recebido reconhecimento apropriado): Joanna Arnow por "The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed"; Laura Moss por "Birth/Rebirth"; e Monica Sorelle por "Mountains".

PRÉMIO MAIS REAL DO QUE A FICÇÃO (realizador em ascensão de filmes de não-ficção ainda sem ter recebido reconhecimento apropriado): Set Hernandez por "Unseen"; Jesse Short Bull, Laura Tomaselli, por "Lakota Nation vs. United States"; e Sierra Urich por "Joonam".

LISTA DE PRÉMIOS (TV)

NOVA SÉRIE SEM ARGUMENTO OU DOCUMENTÁRIO: "Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court"; "Dear Mama"; "Murder in Big Horn"; "Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence"; "Wrestlers".

NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: "Rixa"; "Dreaming Whilst Black"; "I’m a Virgo"; "Jury Duty"; "Slip".

INTERPRETAÇÃO PRINCIPAL EM NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: Emma Corrin ("A Murder at the End of the World"); Dominique Fishback ("Swarm"); Betty Gilpin ("Mrs. Davis"); Jharrel Jerome ("I’m a Virgo"); Zoe Lister-Jones ("Slip"); Bel Powley ("A Small Light"); Bella Ramsey ("The Last of Us"), Ramón Rodríguez ("Will Trent"), Ali Wong ("Rixa"), Steven Yeun ("Rixa").

INTERPRETAÇÃO SECUNDÁRIA EM NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: Murray Bartlett ("The Last of Us"), Billie Eilish ("Swarm"); Jack Farthing ("Rain Dogs"); Nick Offerman ("The Last of Us"); Adina Porter ("The Changeling"); Lewis Pullman ("Lessons in Chemistry"); Benny Safdie ("The Curse"); Luke Tennie ("Shrinking"); Olivia Washington ("I’m a Virgo"); Jessica Williams ("Shrinking").

INTERPRETAÇÃO REVELAÇÃO: Clark Backo ("The Changeling"); Aria Mia Loberti ("All the Light We Cannot See"); Adjani Salmon ("Dreaming Whilst Black"); Keivonn Montreal Woodard ("The Last of Us"); Kara Young ("I’m a Virgo").

ELENCO EM NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: "Jury Duty", com lan Barinholtz, Susan Berger, Cassandra Blair, David Brown, Kirk Fox, Ross Kimball, Pramode Kumar, Trisha LaFache, Mekki Leeper, James Marsden, Edy Modica, Kerry O’Neill, Rashida Olayiwola, Whitney Rice, Maria Russell, Ishmel Sahid, Ben Seaward, Ron Song, Evan Williams.