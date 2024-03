A cerimónia dos prémios da Academia está marcada para este domingo, 10 de março, a partir das 23h00, hora de Lisboa, e tem na frente da corrida filmes como "Oppenheimer", "Pobres Criaturas" ou "Barbie".

A cerimónia terá transmissão em direto na RTP, mas poderá também acompanhar tudo ao minuto, da red carpet à cerimónia, no SAPO Mag e no portal SAPO.

Os discursos de agradecimento são parte importante da cerimónia e tornam-se muitas vezes em alguns dos momentos mais memoráveis de cada ano. E se em vez dos atores, argumentistas ou realizadores, fossem as personagens dos filmes nomeados a vencer um Óscar e tivessem de agradecer o prémio no Dolby Theatre? O SAPO Mag colocou este cenário fictício com algumas das personagens dos filmes deste ano (algumas delas figuras verídicas), de Barbie a Homem-Aranha ou Robert J. Oppenheimer, e recorreu à Inteligência Artificial para criar os hipotéticos discursos.

Foi com recurso ao ChatGPT e sem intervenção humana nos textos criados (a não ser para corrigir gralhas) que criámos oito discursos fictícios para oito personagens, assim como oito imagens que as colocam a receber um Óscar. O resultado segue abaixo.

Barbie, a boneca (filme nomeado em oito categorias)



"Estou tão emocionada que até podia derreter a minha maquilhagem permanente"

"Oh meu Deus, isto é absolutamente incrível! Primeiro, tenho de dizer que este palco é fabuloso, mas não há espaço para guardar este lindo troféu na minha Dreamhouse! Vou ter de remodelar.

Quero começar por agradecer à Academia por reconhecer o poder das mulheres loiras, altas e que podem ser tudo o que quiserem – desde astronautas a presidentes, e agora, vencedoras de um Óscar! Isto é para todas as meninas e os meninos que têm um sonho maior do que o seu armário de sapatos.

Um enorme beijo de glitter para o meu elenco incrível e para a minha equipa fabulosa – vocês são mais fiáveis do que um par perfeito de sapatos de saltos altos numa noite de gala. Não poderíamos ter feito este filme sem cada um de vocês, especialmente sem o Ken, que, apesar dos rumores, sabe sim interpretar! Não posso esquecer-me de agradecer a todos os meus amigos, à minha família e aos fãs em todo o mundo – vocês deram-me mais amor do que há vestidos rosa no meu guarda-roupa. E, claro, um agradecimento especial à minha criadora, Ruth Handler, por acreditar que uma boneca poderia inspirar gerações a sonhar.

Estou tão emocionada que até poderia derreter a minha maquilhagem permanente – mas vamos manter a compostura porque estamos em direto, certo? Este prémio não é apenas um reconhecimento do meu trabalho, mas um símbolo de que podemos ser quem quisermos, mesmo que seja uma boneca a viver num mundo de fantasia.

E por último, mas definitivamente não menos importante, quero dedicar este prémio a todas as crianças por aí que brincam com as suas Barbies, criando as suas próprias histórias – vocês são os verdadeiros realizadores e atores, e cada uma de vocês merece o seu próprio Óscar. A vida em plástico não é tão fantástica sem amor, respeito e igualdade. Vamos continuar a sonhar em grande! Agora, se me dão licença, tenho uma festa pós-Óscares onde vou arrasar – e sim, vou trocar de roupa!"

J. Robert Oppenheimer ("Oppenheimer" está nomeado para 13 Óscares)

"Parece que explodir coisas em escala atómica capta mesmo a atenção das pessoas. Quem diria..."

"Boa noite a todos! Antes de mais, devo dizer, nunca imaginei que trocaria partículas subatómicas por estatuetas douradas, mas aqui estamos!

Em primeiro lugar, obrigado à Academia por este incrível reconhecimento. Parece que explodir coisas em escala atómica capta mesmo a atenção das pessoas. Quem diria...

Um enorme agradecimento à equipa e ao elenco. Trabalhar convosco foi como dividir um átomo: complexo, mas com resultados surpreendentes. Aos meus colegas cientistas, isto é para vocês – finalmente algo que não podemos dividir por zero.

Para a minha família e os meus amigos, obrigado por aguentarem as minhas explosões... de temperamento, não as outras. E à minha querida esposa, que sempre disse que eu faria algo bombástico – bem, querida, chegámos lá.

E, claro, um agradecimento especial ao meu agente. Se conseguir lidar com a incerteza quântica significa que pode lidar com Hollywood, então tu, meu amigo, és o verdadeiro génio.

Para todos os jovens sonhadores por aí, lembrem-se: o céu é o limite! Bom, depois há o espaço. E depois, claro, o multiverso. Mas comecem pelo céu e vejam até onde vão.

Obrigado novamente, e lembrem-se, se tudo o resto falhar, não façam uma bomba."

Snoop, o cão de "Anatomia de uma Queda" (filme nomeado para 5 Óscares)

"Quem diria que correr atrás do próprio rabo me levaria até aqui?"

"Au au, boa noite a todos! Primeiro, quero ladrar... quer dizer, agradecer à Academia por este delicioso... perdão, prestigiado prémio. Quem diria que correr atrás do próprio rabo me levaria até aqui?

Um grande obrigado ao meu elenco humano – sem vocês, quem iria atirar a bola? E à minha realizadora, por acreditar que um olhar canino pode valer mais do que mil palavras. Tu és a verdadeira líder da matilha.

Não posso esquecer de agradecer ao meu treinador, que teve biscoitos suficientes para me manter motivado. E à minha mãe, por me ensinar os melhores truques. Sim, mãe, sentar e ficar quieto realmente vale a pena!

Para todos os meus colegas de quatro patas, este prémio é para vocês! Sonhem em grande, cheirem todos os cantos e nunca, mas nunca, parem de perseguir os vossos próprios rabos.

E lembrem-se, no fim do dia, não importa se são mais 'Lassie' ou 'Marley', o que realmente conta é o amor e as lambidelas que espalham pelo caminho.

Obrigado, e agora, se me dão licença, ouvi dizer que há uma fantástica boca de incêndio de ouro nos bastidores. Boa noite!"

Leonard Bernstein ("Maestro" está nomeado para 7 Óscares)



"Continuem a tocar as vossas sinfonias, mesmo que desafinem"

"Boa noite a todos! Quem imaginaria que trocar pautas por argumentos resultaria num Óscar? Agradeço à Academia por esta surpresa magistral.

Um brinde ao elenco e à equipa de 'Maestro': vocês fizeram a magia acontecer, mesmo quando a única coisa que eu sabia dirigir era uma orquestra.

Um grande obrigado à minha família e aos meus amigos, que sempre pensaram que o meu verdadeiro palco era... bom, o palco. Parece que o ecrã também não ficou nada mal!

Para os futuros maestros de todas as artes: se a música é a linguagem do universo, então, meus amigos, continuem a tocar as vossas sinfonias, mesmo que desafinem.

Agora, se me permitem, tenho de dirigir uma celebração. Lembrem-se: na música e na vida, o importante é manter o compasso."

Napoleão (filme nomeado para 3 Óscares)

"Um grande obrigado a Ridley Scott, o único homem que me convenceu a trocar o meu cavalo por uma câmara"

"Boa noite, minhas damas e meus senhores. Quem pensaria que o imperador da França acabaria a conquistar Hollywood? Primeiro a Europa, agora isto. Desculpem, era suposto parar na Rússia.

Quero agradecer à Academia – parece que, afinal, é possível ser reconhecido sem invadir um país. Um grande obrigado a Ridley Scott, o único homem que me convenceu a trocar o meu cavalo por uma câmara – e olhem que a câmara não come feno!

Um cumprimento ao meu elenco e à minha equipa: sem vocês, eu seria apenas um homem com um chapéu engraçado. E ao Peter, o original... não, espera, enganei-me de discurso, esse é do outro rapaz.

À minha querida Joséphine, que sempre disse que eu tinha um lado dramático – bem, aqui está a prova, querida. E à minha família, agradeço por tolerar o meu 'pequeno complexo' – quem diria que me levaria a um Óscar?

Para todos aqueles que sonham em grande: lembrem-se, nem todos podem ser imperadores, mas com um pouco de sorte, podem acabar aqui, a agradecer por uma estatueta dourada.

Obrigado a todos e lembrem-se, na vida como no cinema, a coragem é imortal."

Bella Baxter, protagonista de "Pobres Criaturas" (filme está nomeado para 11 Óscares)

créditos: SAPO Mag

"Finalmente tenho um homem que posso levar para casa e que não fala!"

"Boa noite a todos! Antes de mais, alguém pode verificar se estou mesmo viva? Porque ganhar um Óscar é um sonho tão louco que até eu, Bella Baxter, tenho de me beliscar, mas delicadamente, que a maquilhagem demorou horas a fazer.

Quero agradecer à Academia por esta estatueta dourada. Finalmente tenho um homem que posso levar para casa e que não fala!

À minha equipa maravilhosa: um obrigada gigante. Sem vocês, eu seria apenas uma ideia maluca num papel. E ao meu guarda-roupa, um agradecimento especial por fazer caber nesta roupa alguém que já teve 'múltiplas vidas'.

Um brinde ao meu realizador, que viu uma mulher ressuscitada e disse: 'Sim, ela pode ser uma estrela de cinema'. A tua visão é tão clara quanto a minha após uma noite no século XIX: confusa, mas brilhante.

Aos meus colegas de elenco, que estiveram comigo em cada renascimento cénico, vocês são os verdadeiros mestres da reanimação. Para a minha família e amigos: obrigada por não me deixarem com a cabeça no ar... outra vez. E aos meus fãs: sem vocês, eu seria apenas mais uma dama perdida na história, ou pior, na literatura.

Por fim, este Óscar é dedicado a todos que acreditam em segundas oportunidades... ou terceiras... ou quartas... A vida é curta, mas, ao que parece, as minhas noites de agradecimento não são.

Obrigada a todos, vou agora celebrar – e desta vez, tentar manter-me inteira até ao fim da festa. Lembrem-se: na dúvida, um pouco de loucura nunca fez mal a ninguém – especialmente se terminar com a vitória de um Óscar!"

Miles Morales, o protagonista de "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" (filme nomeado para Melhor Longa-Metragem de Animação)



"Graças a vocês, consegui mostrar que não é preciso ser o Peter Parker para ser um Homem-Aranha de topo."

"Boa noite a todos! Alguém pode verificar se isto é real? Porque entre balançar por arranha-céus e viajar entre dimensões, ganhar um Óscar parece a parte mais normal do meu dia.

Quero agradecer à Academia – quem diria que um miúdo do Brooklyn, que se debate mais com a teia do que com os trabalhos de casa, iria acabar aqui? É oficial, saltar entre edifícios realmente compensa.

Um enorme obrigado à minha equipa de 'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso': vocês são os verdadeiros heróis nos bastidores. Graças a vocês, consegui mostrar que não é preciso ser o Peter Parker para ser um Homem-Aranha de topo.

Um especial agradecimento à minha família, que sempre me apoiou, mesmo sem saber exatamente o 'pequeno segredo' que guardo debaixo do meu casaco. E ao meu mentor, não o Peter original, mas vocês sabem quem são, obrigado por acreditarem num rapaz com zero experiência em salvar o mundo.

Para os jovens que sonham em fazer a diferença, lembrem-se, não precisam de ser picados por uma aranha para serem heróis. Tudo o que precisam é acreditar em vocês mesmos e talvez ter um pouco de 'spray' de grafiti para adicionar cor ao mundo.

Finalmente, este Óscar é dedicado a todos os que, como eu, estão a tentar descobrir o seu caminho. Podemos não ter superpoderes, mas juntos, podemos fazer um universo de diferença.

Agora, se me dão licença, tenho que desaparecer porque parece que o multiverso não se vai salvar sozinho. Boa noite, e não se esqueçam: qualquer um pode usar a máscara, até mesmo um miúdo de Nova Iorque como eu!"

Godzilla ("Godzilla Minus One" está nomeado para Melhores Efeitos Visuais)



"É um pouco apertado aqui para mim, mas prometo não destruir o palco... por agora."

"Boa noite, queridos humanos! É um pouco apertado aqui para mim, mas prometo não destruir o palco... por agora.

Um rugido gigante de agradecimento à Academia – nunca pensei que destruir cidades me valeria um prémio, mas aqui estamos! A todos os edifícios que pisei para chegar aqui, este prémio é para vocês.

Um especial agradecimento ao meu realizador – quem sabia que o meu melhor ângulo era de cima, com helicópteros a explodir ao fundo? E um agradecimento à minha co-estrela, King Kong, por não estar aqui. Isso tornou a minha vitória muito mais fácil.

Não posso esquecer o meu treinador pessoal para todas aquelas cenas de natação – manter esta silhueta não é fácil quando se é um lagarto gigante.

Para todos os meus fãs, um grande rugido de amor. Sem vocês, eu seria apenas um lagarto gigante solitário com um problema de raiva.

Por último, quero dedicar este prémio a todos os monstros por aí que ainda estão à espera do seu grande momento. Lembrem-se, hoje foi o Godzilla, amanhã podem ser vocês.

Agora tenho umas torres de rádio para derrubar. É dia de festa. Boa noite!"