"Oppenheimer" foi o grande vencedor da 77.ª cerimónia dos BAFTA, que decorrer este domingo ao fim da tarde na Royal Festival Hall, em Londres.

Sem darem nada a "Barbie" (cinco nomeações) ou "Assassinos da Lua das Flores" (nove), os votantes da Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão reservaram sete prémios em 13 nomeações para o épico de Christopher Nolan, consolidando o favoritismo para os Óscares, que serão só entregues a 10 de março: Melhor Filme, Realização, Ator (Cillian Murphy), Ator Secundário (Robert Downey Jr.), Montagem, Fotografia e Banda Sonora.

"Tenho tantas pessoas a quem agradecer por isto. Um elenco incrível, liderado pelo incomparável Cillian Murphy", disse Nolan ao receber o primeiro BAFTA de Melhor Realização da carreira, antes de referir logo a seguir a produtora e esposa Emma Thomas.

"Obrigado por nos deixarem abordar algo bastante sombrio e ver o potencial nisso. O nosso filme termina com o que considero uma nota de desespero dramaticamente necessária. Mas, no mundo real, existem todo o género de pessoas e organizações que [trabalharam para reduzir] o número de armas nucleares no mundo", acrescentou.

Christopher Nolan com os seus prémios

Ao receber o último prémio da noite, Emma Thomas devolveu o elogio: "Não estaria neste palco se não fosse pelo nosso estimado realizador Chris. Ele é inspirado e inspirador. Muitas vezes é irritante. Está sempre certo. Estou-lhe sempre grata por me deixar vir nesta jornada".

O realizador ouviu muitos agradecimentos ao longo da noite, nomeadamente o de Cillian Murphy, que entrou em seis dos seus filmes ao longo de quase 20 anos.

"Chris, obrigado por este argumento extraordinário e emocionante e por me incentivar sempre. Oppenheimer era esta personagem

complexa colossalmente complicada que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Um monstro para alguém é o herói para outro. É por isso que adoro filmes [...] como um lugar para interrogar e investigar essa complexidade", disse o ator irlandês ao receber o primeiro BAFTA da carreira, após uma nomeação para Melhor Estrela em Ascensão em 2006.

Cillian Murphy

Um dos melhores e curtos discursos foi o de Robert Downey Jr., que resumiu com humor e de forma breve como chegou ao filme com que está a ganhar tantos prémios na temporada: “Interpretei um tipo chamado Tony [Stark] no MCU [Universo Cinematográfico Marvel] durante cerca de 12 anos. E recentemente ESTE tipo, Chris Nolan, sugeriu que tentasse uma abordagem discreta como um último esforço para ressuscitar a minha cada vez menor credibilidade".

Foram muitos os nomeados e premiados que estiverem mesmo na cerimónia: os BAFTA são um dos momentos-chave da temporada de prémios, uma vez que muitos dos sete mil membros da Academia Britânica também pertencem à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que vota os Óscares.

A PASSADEIRA VERMELHA.

Apesar da quantidade de prémios, a super produção sobre o físico Robert Oppenheimer e a história da invenção da bomba atómica dominou menos o palmarés do que apontavam as previsões, nomeadamente ao ver a categoria de Argumento Adaptado ir parar a "American Fiction", que era a única nomeação para o filme de Cord Jefferson.

Mais surpreendente foi a derrota na categoria de Melhor Som, que foi para "A Zona de Interesse", de Jonathan Glazer, que recebeu outros dois importantes prémios: Filme Estrangeiro e Filme Britânico, já que a história sobre a vida familiar do comandante de Auschwitz é uma produção britânica falada em alemão, polaco e yiddish.

"Do Filme Estrangeiro ao Filme Britânico… atordoado! Foi uma questão de juntar pessoas no Reino Unido, foi filmado inteiramente na Polónia e com um elenco maioritariamente alemão", resumiu o produtor James Wilson a aclamada colaboração artística.

"A Zona de Interesse"

Com a derrota em Filme Estrangeiro, "Anatomia de uma Queda" ficou com uma grande consolação que se pode vir a traduzir no Óscar: Melhor Argumento Original, ultrapassando "Barbie", "Os Excluídos", "Maestro" e "Vidas Passadas".

Com cinco prémios em 11 nomeações, "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, acabaria por ser o segundo filme mais premiado dos BAFTA: além do esperada distinção para Emma Stone como Melhor Atriz, o palmarés estendeu-se à Direção Artística, Guarda-Roupa, Caracterização e Efeitos Visuais.

"Ao nosso incrível elenco e equipa, não consigo imaginar este filme com mais ninguém. O que vocês trouxeram à vida todos os dias, estou encantada com todos. Yorgos, obrigado pela nossa amizade e a prenda da [personagem] Bella. Estou grata a ela e a ti, para sempre", disse a atriz e produtora.

Emma Stone

Por "Os Excluídos", Da'Vine Joy Randolph colecionou mais um prémio de Atriz Secundária, com o filme a ser ainda distinguido pelo Melhor Casting.

"Este foi um filme que dizemos em Boston sobre três pessoas que se juntaram para formar uma pequena família. [A personagem] Mary mostra-nos o que é possível quando vemos para lá das nossas diferenças", recordou a atriz no seu discurso.

Da'Vine Joy Randolph em "Os Excluídos"

Um ano após a vitória de "Navalny", sobre o dissidente russo que morreu na sexta-feira, foi "20 Days in Mariupol", sobre uma equipa de jornalistas ucranianos presa na cidade cercada de Mariupol após a invasão da Rússia que luta para continuar o seu trabalho de documentar as atrocidades da guerra, que recebeu o BAFTA de Melhor Documentário,

"Mariupol é um símbolo de luta, um símbolo de fé. Obrigado por amplificarem a nossa voz. Vamos apenas... continuar a lutar", disse o realizador Mstyslav Chernov.

Já o prémio de Melhor Filme de Animação para o japonês "O Rapaz e a Garça", de Hayao Miyazaki, quebrou por fim o domínio avassalador na temporada de "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", além de bater o 'caseiro' "A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas".

LISTA DE PREMIADOS

MELHOR FILME

"Oppenheimer"

MELHOR REALIZAÇÃO

Christopher Nolan ("Oppenheimer")

MELHOR ATOR

Cillian Murphy ("Oppenheimer")

MELHOR ATRIZ

Emma Stone ("Pobres Criaturas")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

ATRIZ SECUNDÁRIA

Da'Vine Joy Randolph ("Os Excluídos")

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

"American Fiction"

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL

"Anatomia de uma Queda"

MELHOR FILME BRITÂNICO

"A Zona de Interesse"

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"O Rapaz e a Garça"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"A Zona de Interesse"

MELHOR DOCUMENTÁRIO

"20 Days in Mariupol"

MELHOR FOTOGRAFIA

"Oppenheimer"

MELHOR GUARDA-ROUPA

"Pobres Criaturas"

MELHOR MONTAGEM

"Oppenheimer"

MELHOR SOM

"A Zona de Interesse"

MELHOR CARACTERIZAÇÃO

"Pobres Criaturas"

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

"Pobres Criaturas"

MELHOR BANDA SONORA

"Oppenheimer"

MELHORES EFEITOS VISUAIS

"Pobres Criaturas"

MELHOR CASTING

"Os Excluídos"

MELHOR ESTREIA POR UM ARGUMENTISTA, REALIZADOR OU PRODUTOR BRITÂNICO

"Earth Mama", para Savanah Leaf (argumentista, realizadora, produtora), Shirley O'Connor e Medb Riordan (produtores)

MELHOR CURTA-METRAGEM BRITÂNICA

"Jellyfish and Lobster"

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO BRITÂNICA

"Crab Day"

ESTRELA EM ASCENSÃO (votado pelo público)

Mia McKenna-Bruce, protagonista de "How To Have Sex"