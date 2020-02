O Super Bowl foi no domingo à noite em Miami (nos EUA) e os Kansas City Chiefs ganharam o primeiro campeonato em 50 anos ao vencerem os San Francisco 49ers por 30-20.

Mas a final de Futebol Americano não é só dentro de campo: com audiências de mais de 100 milhões de espectadores, é o programa televisivo mais visto do ano e Hollywood é uma das indústrias que investem muitos milhões de dólares em publicidade.

Embora os estúdios se tenham mostrado "poupadinhos" no investimento para passar imagens dos filmes e séries mais importantes para os próximos meses (com exceção do trailer final de "Mulan", de dois minutos, todos os spots têm 30 segundos), destacam-se as primeiras imagens de "Mínimos 2" e das séries da Marvel para a plataforma Disney+.