A 58.ª edição do Super Bowl foi este domingo à noite nos EUA, com os Kansas City Chiefs a conseguirem o terceiro troféu em cinco anos e o segundo consecutivo, desta vez levando de vencida os San Francisco 49ers por 25-22 no Allegiant Stadium, em Paradise, no Nevada.

Mas a final da Liga de Futebol Americano (NFL) não é só dentro de campo ou Taylor Swift fora dele (sim, a namorada de Travis Kelce, agora duplo vencedor pelos Kansas City Chiefs, chegou a tempo do concerto do Japão): com audiências de mais de 100 milhões de espectadores, este é o programa televisivo mais visto do ano.

Como é tradição, Hollywood é uma das indústrias que investem muitos milhões para lançar trailers e 'spots' que abram o apetite dos espectadores para algumas das grandes novidades que vão chegar aos cinemas nos próximos meses.

Este ano, o maior destaque foi o lançamento do trailer de "Deadpool & Wolverine", que integra Ryan Reynolds e Hugh Jackman (ainda muito escondido nas imagens) no Universo Cinematográfico Marvel da Disney (um tema abordado logo nos primeiros segundos) e esclarece o mistério que andava à volta do título oficial do terceiro filme da saga e o primeiro em seis anos, com estreia portuguesa marcada para 25 de julho.

Outra super produção com direito às primeiras imagens foi "Tornados", a sequela com Glen Powell e Daisy Edgar-Jones do filme de 1996 "Twister" que tinha como protagonistas Helen Hunt e Bill Paxton.

Ainda nos filmes com orçamentos de milhões em que os estúdios depositam grandes expectativas surgiu um novo trailer de "O Reino do Planeta dos Macacos", um relançamento da popular saga com novos protagonistas.

O Super Bowl também foi o evento escolhido para o primeiro olhar com 60 segundos da primeira parte de "Wicked", a adaptação do musical da Broadway musical com Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Também foram 60 segundos para um novo 'spot' de "Profissão: Perigo", com a curiosidade de mostrar Emily Blunt a apanhar Ryan Gosling a chorar ao ouvir “All Too Well”, de Taylor Swift.

Os Mínimos também deram um ar da sua graça, com a Universal Pictures a mostrar um novo 'spot' de 30 segundos de "Gru - O Maldisposto 4".

O resumo de 2024...

DEADPOOL & WOLVERINE (25 de julho)



TORNADOS (18 de julho)



O REINO DO PLANETA DOS MACACOS (9 de maio)



WICKED (28 de novembro)

PROFISSÃO: PERIGO (2 de maio)

GRU - O MALDISPOSTO 4 (4 de julho)