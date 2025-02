A 59.ª edição do Super Bowl foi este domingo à noite nos EUA e numa das vitórias mais impactantes de que há memória na Liga de Futebol Americano (NFL) e para alegria de adeptos como Bradley Cooper ou Miles Teller, os Philadelphia Eagles derrotaram de forma os Kansas City Chiefs de forma categórica por 40 a 22, numa derrocada da equipa de dominou com mão de ferro esta década e procurava o terceiro título consecutivo

Mas a final da Liga de Futebol Americano (NFL) no Caesars Superdome de Nova Orleães, Luisiana, não foi só dentro de campo ou o tradicional espetáculo ao intervalo, este ano protagonizado pelo rapper Kendrick Lamar com a colaboração anunciada da cantora SZA: com audiências de mais de 100 milhões de espectadores, este é o programa televisivo mais visto do ano e uma gigantesca montra de publicidade.

Como é tradição, Hollywood é uma das indústrias que investem muitos milhões para lançar trailers e 'spots' que abram o apetite dos espectadores para algumas das grandes novidades que vão chegar aos cinemas nos próximos meses.

Este ano, o maior destaque foi o lançamento do trailer de "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final", que pode ser a despedida para Tom Cruise como Ethan Hunt e a sua equipa. A continuação do filme de 2023 e oitavo filme da saga chega aos cinemas portugueses a 22 de maio.

Outra super produção com direito às primeiras imagens (apenas um 'spot' de 30 segundos) foi "F1", com Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris no mundo da Fórmula 1. A estreia será a 16 de junho.

Ainda nos filmes com orçamentos de milhões em que os estúdios depositam grandes expectativas, a Marvel lançou um novo trailer completo de "Thunderbolts*" (assim mesmo, com asterisco), com data portuguesa a 1 de maio.

O Super Bowl também foi o evento escolhido para 'spots' de “M3GAN 2.0”, “Lilo & Stitch”, "Como Treinares o Teu Dragão", “Mundo Jurássico: Renascimento”, “Smurfs: O Grande Filme” e "Novocaine".

Esta notícia será atualizada quando os trailers ficarem disponíveis com legendagem em português.

O resumo de 2025...

“Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final” (22 de maio)

“Thunderbolts*” (1 de maio)

“F1” (16 de junho)

“M3GAN 2.0” (26 de junho)

“Lilo & Stitch” (22 de maio)

“Como Treinares o Teu Dragão” (12 de junho)

“Mundo Jurássico: Renascimento” (3 de julho)

“Smurfs: O Grande Filme” (17 de julho)

“Novocaine” (27 de março)