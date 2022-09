"Criança Lobo", selecionado para a competição do Festival de Cinema de Terror de Lisboa, é uma reinterpretação de uma história de misticismos e crenças, de rituais de bruxaria, sobre um menino que nasceu de um pacto amaldiçoado e que é rejeitado pela aldeia.

Em entrevista à agência Lusa, Frederico Serra explicou que o filme partiu da produção de uma série, com argumento de Nuno Soler e realização sua, para a RTP, intitulada "Lusitânia", sobre mitos e lendas da cultura popular portuguesa e que se vai estrear em 2023.

"Achei que [o filme] tinha potencial para ser mais do que um episódio de uma série. Acho que projetado em sala ganha muito, por ser um drama muito intenso e muito dedicado às personagens e muito intimista", disse.

É por isso que "Criança Lobo" tem existência autónoma, num formato de longa-metragem a exibir apenas no circuito de festivais. A história terá uma nova montagem e mistura para a série televisiva.

Rodado no inverno passado, perto de Sabugal, distrito da Guarda, o filme conta com interpretações de Rita Cabaço, Rui M. Silva, Manuel Nabais, Maria João Pinho, Beatriz Maia, entre outros.

A série, explica Frederico Serra, terá seis episódios, seis mitos e lendas, "umas mais de terror, outras mais de comédia, e outras mais de drama, mais fantásticas, porque Portugal é muito rico nesse sentido".

"Criança Lobo" é a primeira longa-metragem de Frederico Serra, em mais de uma década, depois de "Noite Sangrenta" (2010), correalizada com Tiago Guedes, parceiro da maioria dos seus filmes na realização. Houve ainda "Entre os dedos" (2008) ou "Coisa Ruim" (2006), entre outros.

A escassa cinematografia enquanto realizador deve-se ao facto de Frederico Serra trabalhar sobretudo como produtor de cinema, audiovisual e publicidade, na Take It Easy.

"Uma das razões pelas quais me dediquei à produção é porque a vida de realizador neste país - era na altura e ainda é um bocadinho - é frustrante, estar à espera da nossa vez para realizar. Não é fácil. Como não queria estar nesse limbo de não fazer nada, comecei a dedicar-me à produção de filmes", justificou.

Na Take It Easy tem produzido publicidade, curtas e longas-metragens, trabalhando com Guilherme Branquinho, Vasco Mendes ou Tiago Guedes, de quem produziu, por exemplo, os filmes "Coro dos Amantes" (2014) e "A tristeza e algeria na vida das girafas" (2019) e a série televisiva "Odisseia".

A 16.ª edição do festival MOTELX está marcada de 6 a 12 de setembro e o filme "Criança Lobo" compete para o prémio de melhor longa-metragem europeia.