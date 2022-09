O próximo filme "O Caça-Polícias" já está em rodagem, mas continua a aumentar o elenco.

Num casting com forte ressonância "década de 1980", Kevin Bacon junta-se a Eddie Murphy em "Beverly Hills Cop: Axel Foley", que deverá ser uma aposta forte da Netflix para 2023.

Regressam do primeiro filme de 1984 e das sequelas de 1987 e 1994 os atores Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot. As principais novidades no elenco são Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige.

"Beverly Hills Cop: Axel Foley" será a realização de Mark Molloy após dirigir várias curtas-metragens. A história está a ser mantida em segredo, mas consta que passa pelo regresso de Axel a Beverly Hills para investigar a morte de um velho amigo ao mesmo tempo que descobre a corrupção dentro da polícia.

Em Los Angeles, Axel acaba por reencontrar a sua filha (Taylour Paige, revelação do filme independente "Zola") e faz equipa com o antigo namorado dela, um polícia que, ao contrário dele, está habituado a cumprir todas as regras (papel de Joseph Gordon-Levitt).

Eddie Murphy e Kevin Bacon nunca trabalharam juntos, mas as suas carreiras no cinema começaram praticamente ao mesmo tempo: após o grande sucesso no programa de variedades "Saturday Night Live", o primeiro estreou-se no cinema em "48 Horas" (1982), quando o segundo se fez notar ao lado de Steve Guttenberg, Daniel Stern, Mickey Rourke e Paul Reiser em "Adeus, Amigos".

Em 1984, "O Caça-Polícias" lançou definitivamente a carreira de Eddie Muphy, no mesmo ano em que isso aconteceu com Kevin Bacon graças a "Footloose - A Música Está do teu Lado".