O terceiro filme da saga "Dune" está a avançar mais depressa do que previa o próprio realizador.

Já que a história decorre 12 anos após os acontecimentos de "Dune - Duna: Parte II" (2024), Denis Villeneuve chegou a dar a entender em entrevistas que a adaptação de "O Messias de Dune" poderia demorar mais tempo a chegar ao grande ecrã para os atores envelhecerem.

Agora, o cineasta canadiano mudou de tom em novas declarações ao Deadline: "Digamos que, depois da "Parte II", achei que ia fazer um intervalo e ficar a descansar durante algum tempo para recuperar. Mas descansar não estava a combinar comigo e voltarei para trás das câmaras mais depressa do que pensava. Mas isso é tudo o que posso dizer".

Sempre a medir as palavras, Villeneuve confirmou ainda o regresso dos atores-chave na continuação da história: Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), Florence Pugh (princesa Irulan) e Anya Taylor-Joy (Alia Atreides).

"Têm de regressar. Estarão com o elenco principal quando acontecer", explicou.

O realizador diz que está a escrever o argumento e é pressionado sobre as possíveis datas para o início da produção, sendo-lhe recordado uma conversa de 2023 onde avançou com o final de 2025 ou início de 2026.

Segundo o Deadline, Villeneuve murmura "2026", mas depois explica, enquanto olha para a sua assessora, que sinaliza que não se deve estender sobre o tema: “Estes filmes levam muito tempo para serem feitos, portanto é melhor não dizer em voz alta quando poderei filmar. Infelizmente, devo calar-me".

Em julho, foi anunciado que um "Filme-evento sem título" que estava na agenda de estreias do estúdio Warner Bros. tornou-se um "Filme-evento de Denis Villeneuve" feito com a produtora Legendary Entertainment: a expectativa é que 18 de dezembro de 2026 seja a data de estreia do terceiro "Dune".

Outra hipótese é que esta seja a data para outro anunciado projeto do realizador com a Legendary: "Nuclear War: A Scenario" ("Guerra Nuclear: Um Cenário", em tradução literal), a adaptação de um livro de não ficção da finalista do Prémio Pulitzer Annie Jacobsen que entrou na lista dos 'bestsellers' do jornal New York Times.

Villeneuve indicou que a adaptação do segundo livro de Frank Herbert seria o seu último filme, já que definiu os seguintes como "mais esotéricos", referindo-se a "Filhos de Duna", "O Imperador Deus de Duna", "Hereges de Duna" e "Herdeiras de Duna".

