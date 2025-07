A rodagem do terceiro filme da saga "Dune" já arrancou.

A conta oficial nas redes sociais publicou na terça-feira uma fotografia tirada pelo próprio realizador Denis Villeneuve a marcar o início da produção, em que serão usadas câmaras IMAX: o deserto ao pôr-do-sol no "planeta Arrakis".

A acompanhar está a frase "...on a journey into that land where we walk without footprints" ["...numa jornada para aquela terra onde caminhamos sem deixar pegadas"], que é uma referência a "O Messias de Dune", o segundo livro da saga do escritor Frank Herbert, publicado em 1969. A história decorre 12 anos após os acontecimentos de "Dune - Duna: Parte II" (2024).

VEJA A IMAGEM.

No entanto, o título oficial será outro: segundo a revista Variety, “Dune: Part Three” ["Dune – Duna: Parte Três"] é o título listado na Rentrak, a empresa que é uma referência para a maioria dos estúdios de Hollywood na partilha desta informação especializada.

Sem comunicados oficiais do estúdio, Denis Villeneuve confirmou em entrevistas o regresso dos atores-chave na continuação da história: Paul Atreides (Timothée Chalamet), Chani (Zendaya), Florence Pugh (princesa Irulan) e Anya Taylor-Joy (Alia Atreides).

Jason Momoa, que entrou no primeiro filme de 2021 mas ficou de fora do segundo de 2024, deverá regressar como um ghola de Duncan Idaho [uma versão humana criada artificialmente a partir de alguém que morreu]. O seu filho, Nakoa-Wolf Momoa, será Leto II, um dos filhos gémeos de Atreides e e Chani.

É esperada a entrada de Robert Pattinson para o papel do principal vilão, provavelmente Scytale.

A estreia nos cinemas está marcada para 18 de dezembro de 2026.

Ainda antes de ser anunciado como o realizador do próxio filme "James Bond" Villeneuve já indicara que esta adaptação seria a sua última contribuição, já que definiu os livros seguintes como "mais esotéricos", referindo-se a "Filhos de Duna", "O Imperador Deus de Duna", "Hereges de Duna" e "Herdeiras de Duna".

RECORDE O TRAILER DE "DUNE - DUNA: PARTE II"