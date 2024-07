Um "Filme-evento sem título" que estava na agenda de estreias do estúdio Warner Bros. tornou-se um "Filme-evento de Denis Villeneuve" feito com a produtora Legendary Entertainment.

Qual? O estúdio e a produtora não dizem, mas a expectativa de ambos é que 18 de dezembro de 2026 seja a data de estreia do terceiro filme da saga "Dune", avançaram as fontes do Deadline.

Existem obstáculos por resolver: ainda não está fechado o argumento de "O Messias de Dune" e falta coordenar as agendas do gigantesco elenco.

Villeneuve indicou que a adaptação do segundo livro de Frank Herbert seria o seu último filme, já que definiu os seguintes como "mais esotéricos".

Menos provável, mas não uma hipótese que possa ser completamente afastada, é que a data seja para outro projeto do realizador com a Legendary: "Nuclear War: A Scenario" ("Guerra Nuclear: Um Cenário", em tradução literal), a adaptação de um livro de não ficção da finalista do Prémio Pulitzer Annie Jacobsen que entrou na lista dos 'bestsellers' do jornal New York Times.

Warner e Legendary também anunciaram que o próximo filme da saga "Godzilla-Kong" chegará aos cinemas a 26 de março de 2027.

Lançado no final de fevereiro, "Dune: Duna - Parte Dois" perdeu o título do filme mais rentável em 2024 para os mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais da animação da Pixar “Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)”, mas continua a ser o mais visto em imagem real, com 711,4 milhões.