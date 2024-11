Denzel Washington admitiu que não reagiu bem ao perder o Óscar de Melhor Ator para Kevin Spacey na cerimónia de 2000.

Já com uma estatueta dourada, mas como Ator Secundário por "Tempo de Glória" (1989), Washington estava nomeado pela quarta vez pela interpretação em "O Furacão" de Rubin Carter, um promissor pugilista que acabava injustamente condenado por um crime brutal e não desistia de tentar provar a inocência durante décadas, coincidindo na categoria ainda com Russell Crowe (“O Informador”), Richard Farnsworth (“Uma História Simples”) e Sean Penn (“Sweet and Lowdown”).

Washington ganhou o Globo de Ouro, um prémio que costuma ser visto como a "antecâmara" dos maiores prémios de Hollywood, mas o Óscar foi para Spacey, com "Beleza Americana" a ganhar mais quatro Óscares nessa noite no fim de março, incluindo Melhor Filme.

“Nos Óscares, chamaram o nome do Kevin Spacey por 'Beleza Americana'. Lembro-me de me virar e olhar para ele, e não havia ninguém de pé, exceto as pessoas à sua volta. E toda a gente estava a olhar para mim. Não é que tenha sido assim. Talvez seja assim que eu percebi. Talvez sentisse que estavam todos a olhar para mim. Por que é que estaariam todos a olhar para mim? Agora que penso nisso, acho que não estavam.", disse numa entrevista à revista Esquire.

Mas a reação à derrota foi pesada: "Tenho certeza de que fui para casa e bebi naquela noite. Tive que fazer isso”.

“Não quero soar tipo 'Ah, ele ganhou o meu Óscar’ ou algo assim. Não foi o caso. E sabem, falava-se do que se passava do lado dele e isso é entre ele e Deus. Não tenho nada a ver com isso. Rezo por ele. Isso é entre ele e o seu criador”, acrescentou, numa referência aos rumores que circulavam em Hollywood sobre o rival, que viu a carreira cair com estrondo por acusações de abuso sexual com o movimento #MeToo no final de 2017.

Dentro e fora da indústria, muitos achavam que "O Furacão" compensaria a 'injustiça' de ter perdido o Óscar de Melhor Ator de 1992 por “Malcolm X” para Al Pacino por "Perfume de Mulher" (premiado pela primeira vez à oitava nomeação, o que também foi visto como uma compensação para a estrela de "O Padrinho").

Encarando perder pela segunda vez na categoria como uma rejeição de Hollywood, Washington fiz que ficou amargo e passou por uma fase em que era a esposa que via todos os filmes dos Óscares e votava por ele.

"Desisti. Fiquei amargo. A minha festa de desgosto", resumiu.

Dois anos depois, Washington ganhou Melhor Ator com "Dia de Treino". Foi nomeado mais quatro vezes na categoria e muitos analistas apostam que será um dos cinco na corrida para Ator Secundário por "Gladiador II".