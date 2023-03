Guillermo del Toro está a preparar-se para avançar com o seu próximo filme em imagem real, depois de ter feito história na cerimónia dos Óscares no domingo, quando se tornou o primeiro realizador a ter uma estatueta dourada para Melhor Filme ("A Forma da Água") e Longa-Metragem de Animação ("Pinóquio").

Segundo a notícia exclusiva do Deadline, Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth são os eleitos do realizador mexicano para uma nova versão da história de Frankenstein, que será para a Netflix.

Fontes que conhecem o projeto avisaram que o realizador ainda está a trabalhar no argumento e não foram apresentadas as propostas formais, mas ele encontrou-se com os três atores e todos aceitaram participar.

Com uma carreira sempre de mãos dadas com criaturas fantásticas, uma versão pessoal de romance “Frankenstein”, de Mary Shelley, é uma aspiração de del toro que vem pelo menos desde 2008.

Em entrevistas, o realizador descreveu a obra como o "livro por excelência sobre a adolescência", recordando como é tão importante na história a sensação de exclusão e ter sido "trazido a este mundo por pessoas que não se importam com você e é atirado num mundo de dor e sofrimento, lágrimas e fome".

"É um livro espantoso escrito por uma adolescente. É alucinante", constatava.

Não se sabe se a história vai decorrer no século XIX ou ser contemporânea, nem quem será cientista Victor Frankenstein, que, determinado a entender o princípio da vida, desenvolve uma experiência com cadáveres para tentar criar uma bela criatura. Espera-se que Mia Goth seja a sua noiva, Elizabeth Lavenza no livro.