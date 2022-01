O espetáculo "Depois do Medo", com que Bruno Nogueira regressou à 'stand up', em 2019-2020, foi registado no termo da digressão, pouco antes da declaração da pandemia, e vai ser exibido em três sessões, nos próximos dias 14, 15 e 16 de janeiro, em exclusivo nos cinemas NOS.

"Depois do Medo" marcou o termo de uma pausa de mais de dez anos de Bruno Nogueira na 'stand up', e abordou “questões que só incomodam pessoas que têm demasiado tempo livre, podendo concluir-se à partida que o mundo, tal como o conhecem, vai ficar exatamente igual”.

Bruno Nogueira concluiu a digressão na Altice Arena, em fevereiro de 2020, perante uma plateia esgotada de 14 mil pessoas. "Foi a primeira vez que um humorista a solo pisou" este palco, conclui o comunicado da exibidora.