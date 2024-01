Luana do Bem lançou o seu espetáculo de stand-up comedy no Youtube - ver aqui. O 'set' foi gravado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

"Um pequeno set de stand-up comedy resultado de sessões de 'Talvez Resulte' e de um ano de datas com Diogo Batáguas na sua tour 'Processo'. Este set foi gravado na terceira data que fizemos no Coliseu de Lisboa", escreveu a humorista na legenda que acompanha o vídeo.

"Para todos os efeitos, atuei lá primeiro que ele (mas vamos manter isso entre nós). A ver se solo sai este ano", acrescentou.

No texto, Luana do Bem agradece "a todos". "Tenho buéda medo que a Júlia veja porque ela é mesmo a melhor pessoa do mundo e há partes que são verdade e outras não. Se conhecerem a Júlia, por favor não lhe mandem. De resto, partilhem com toda a gente. Amo-te Júlia, desculpa. Beijos", rematou.