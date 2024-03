As ausências de Greta Gerwig e Margot Robbie das categorias de Melhor Realização e Melhor Atriz por "Barbie" não foram as únicas que se destacaram nas nomeações para os Óscares de 10 de março para quem acompanhou a temporada de prémios de Hollywood.

Caso flagrante: "Desconhecidos", "All of Us Strangers" no original, o mais recente trabalho de Andrew Haigh, o realizador de "Weekend" e "45 anos", com Andrew Scott e Paul Mescal, além de Jamie Bell e Claire Foy, que ganhou dezenas de prémios e esteve nomeado para muitos mais.

Sem passar pelos cinemas, o Disney+ em Portugal anunciou esta quarta-feira o lançamento em exclusivo no seu serviço a 20 de março.

"Numa noite, no seu bloco de apartamentos praticamente vazio na cidade de Londres dos nossos dias, Adam (Scott) tem um encontro casual com Harry (Mescal), um vizinho misterioso, que interrompe o ritmo da sua vida quotidiana. À medida que estabelecem uma relação, a cabeça de Adam fica ocupada com memórias do passado e dá por si atraído de volta à cidade suburbana onde cresceu e à casa de infância onde os seus pais (Foy e Bell) parecem estar a viver, tal como no dia em que morreram, 30 anos antes", resume a sinopse.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.