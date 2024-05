Adam é um argumentista solitário que vive em Londres e se apaixona pelo enigmático vizinho, Harry. Quando visita a sua casa de infância (para se inspirar para um próximo projeto), descobre que há uma versão fantasmagórica dos pais que se mantém ali.

Realizado por Andrew Haigh, "Desconhecidos" ("All of Us Strangers") junta no elenco Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy e Jamie Bell. É apresentado no âmbito da 21.ª edição do IndieLisboa no domingo, 26 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge.

Sítio oficial.