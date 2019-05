O grande vencedor da última edição do Festival de Berlim, "Sinónimos", encerra o IndieLisboa. Mas há muito mais para ver: o grande mestre do “jazz”, Miles Davis, aparece em “Birth of the Cool”, enquanto o francês “Treasure Island” surge como um dos preferidos do ano passado para os Cahiérs du Cinéma.

SINÓNIMOS Quando tinha 20 anos, o realizador Nadav Lapid fugiu do seu odiado país (Israel) para Paris. Em "Sinónimos" (foto), ele partiu da sua experiência para contar a história deste homem que deixa tudo para trás e, para comunicar numa nova pátria, carrega consigo um dicionário de sinónimos. Não obstante ter feito um filme sobre um local que detestava, os seus conterrâneos não prestaram grande atenção ao facto, mas antes ao prémio Urso de de Ouro vencido pela primeira vez por Israel no Festival de Berlim: aquando do lançamento por lá, Lapid granjeou grandes aplausos do público em geral. MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL O mestre Miles Davis é o tema deste documentário estreado em Sundance que mostra as mais variadas facetas da vida e da obra. Continuar a ler O projeto foi desenvolvido durante vários anos pelo realizador Stanley Nelson, que contou com o apoio da família. Assim surgiram filmagens, músicas e fotografias inéditas, ao mesmo tempo que não foram suavizados aspetos menos recomendáveis da sua existência. TREASURE ISLAND Os influentes Cahiérs du Cinéma escolheram como um dos melhores do ano esse registo do cineasta francês Guillaume Brac: "Treasure Island" recolhe e ficciona sobre pequenas histórias do quotidiano de um parque parisiense – cenário de aventuras, brincadeiras e transgressões por crianças, jovens e adultos.