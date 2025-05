Nadav Lapid diz que o seu novo filme, "Yes", sobre um músico a quem é pedido que reescreva o hino nacional israelita, é uma resposta à "cegueira" do seu país em relação ao sofrimento em Gaza.

O realizador israelita já tinha dissecado os males do seu país em "Sinónimos" (2019), vencedor do Urso de Ouro em Berlim, e "O Joelho de Ahed" (2021).

Em "Yes", ele retrata uma sociedade soterrada pelo seu próprio "lado sombrio" desde que militantes palestinianos do Hamas atacaram Israel a 7 de outubro de 2023.

"A cegueira em Israel é, infelizmente, uma doença bastante coletiva", disse o realizador de 50 anos à France-Presse (AFP) no Festival de Cannes, onde "Yes" estreou na quinta-feira na secção da Quinzena dos Realizadores.

Ao longo de quase duas horas e meia, o filme acompanha um músico chamado Y, que é contratado pelas autoridades para transformar o hino nacional numa peça de propaganda que pede a erradicação dos palestinianos.

"O que aconteceu a 7 de outubro, o nível de horror e crueldade, elevou tudo a uma escala bíblica", diz Lapid.

"A grande fantasia israelita... de acordar um dia e descobrir que os palestinianos se foram tornou-se um programa político."

O realizador acrescenta que "pouquíssimas pessoas se erguem para dizer que o que está a acontecer em Gaza é insuportável" e que há "uma espécie de consenso sobre a superioridade das vidas israelitas sobre as vidas palestinianas".

Numa cena, Y e a sua esposa (Shai Goldman) continuam a amamentar o seu bebé enquanto olham indiferentes para os seus telemóveis, que exibem notificações de novos ataques aéreos mortais em Gaza.

Noutra, uma pequena multidão junta-se num terraço para dançar alegremente ao som de caças a sobrevoar a região.

Na véspera do festival de Cannes, Lapid estava entre as mais de 380 figuras do cinema, incluindo grandes atores de Hollywood, que assinaram uma carta aberta condenando o silêncio da indústria cinematográfica sobre o que chamou de "genocídio" em Gaza.

Isolado

Nadav Lapid em Paris em junho de 2022

Lapid diz que teve que superar inúmeros obstáculos antes de começar o filme, que foi dirigido em "modo guerrilha" enquanto a ofensiva israelita em Gaza estava em andamento.

Técnicos e atores desistiram, e alguns patrocinadores optaram por não envolver-se.

"Disseram-me que as pessoas já não fazem filmes políticos sobre estes temas. Não querem mais filmes a favor ou contra" a guerra, recorda o realizador.

"Yes" também se refere à única resposta que os artistas podem dar em Israel quando questionados sobre o seu apoio à guerra, de acordo com o ator principal Ariel Bronz.

"O nosso primeiro dever como artistas é não ir para onde o vento sopra", diz Bronz, que causou alvoroço em 2016 ao inserir uma bandeira israelita no seu ânus durante uma apresentação em Telavive.

"Precisamos pagar um preço pessoal e é uma verdadeira luta sobreviver nesta posição em que se está completamente isolado no nosso próprio país", disse à AFP.

Produtores franceses apoiaram o filme e também houve de um fundo público israelita independente, apesar do seu tom mordaz.

"Yes" estreará nos cinemas europeus em setembro, mas até agora nenhuma distribuidora israelita o aceitou.

"Se não tivesse dentro de mim a ambição, a esperança, o orgulho e a fantasia para mudar as coisas, não teria conseguido", acrescenta Lapid.

"Acho que a sociedade precisa de um choque, e espero que este filme seja um deles."

O ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023 deixou 1.218 mortos do lado israelita, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Outras 251 pessoas foram feitas reféns.

A campanha de retaliação de Israel matou pelo menos 53.762 pessoas em Gaza, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do território administrado pelo Hamas, cujos números são considerados fiáveis ​​pelas Nações Unidas.