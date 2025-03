"Coco 2" vai mesmo acontecer.

O presidente da Disney confirmou que o projeto está em andamento na Pixar e até antecipou o ano da estreia: 2029.

“Embora o filme ainda esteja nas fases iniciais, sabemos que estará cheio de humor, coração e aventura. E mal podemos esperar para partilhar mais em breve”, disse Bob Iger durante a reunião anual dos acionistas esta quinta-feira (citado pelo Deadline).

A sequela voltará a juntar a equipa original, incluindo Lee Unkrich e Adrian Molina, respetivamente o realizador e correalizador do filme de 2017, onde Gael García Bernal e Benjamin Bratt estavam à frente de um elenco de vozes totalmente formado por atores latinos.

Descrito na época como uma "carta de amor ao México" e inspirado pelo "Día de los Muertos", um importante feriado do país, "Coco" contava a história de Miguel, um miúdo de 12 anos que pretende ser músico e está obcecado pelo falecido guitarrista mexicano Ernesto de la Cruz, que embarca numa viagem fantástica no mundo dos mortos para conhecer os seus antepassados, em particular o tataravô, pai de Mamá Coco.

A 19ª longa-metragem da Pixar ganhou o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação e ainda a estatueta da Melhor Canção ("Remember Me").