O ator e cantor Harry Styles está na fase inicial das negociações com a Disney para ser o príncipe Eric na versão em imagem real de "A Pequena Sereia", avançou a imprensa especializada nos EUA.

Se chegarem a bom termo, este seria o segundo filme do artista de 25 anos após a estreia no cinema com "Dunkirk" (2017), de Christopher Nolan. Recentemente, ele foi também um dos finalistas para ser Elvis Presley no "biopic" que vai ser feito por Baz Luhrmann.

A história anda à volta de Ariel, uma sereia que vive num paraíso subaquático com o seu pai, o Rei Tritão, mas está encantada com a vida à superfície, principalmente quando salva o atraente príncipe Eric de se afogar. Ariel chega a um acordo com a bruxa do mar Ursula: em troca da sua bonita voz, Ariel fará parte do mundo dos humanos.