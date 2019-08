Apresentados em Hermosa Beach pela atriz Lucy Hale (“Pretty Little Liars”) e o youtuber David Dobrik, a edição de 2019 dos Teen Choice Awards voltou a premiar os favoritos dos espectadores no domínio do cinema, televisão e música, votados através de várias redes sociais, nomeadamente Instagram, Twitter, Snapchat e YouTube.

“Vingadores: Endgame” venceu na categoria de Filme de Ação, com Robert Downey Jr. e Scarlet Johansson a serem premiados como Melhor Ator e Atriz de Ação pela mesma fita, conquistando ainda Josh Brolin o troféu de Melhor Vilão, pelo papel de Thanos. “Aladdin”, por sua vez, triunfou nas categorias dedicadas a Ficção Científica/Fantástico, como Melhor Filme, Melhor Ator (Will Smith) e Atriz (Naomi Scott).

“Homem-Aranha: Longe de Casa” também venceu nas três categorias a que concorria, a de Melhor Filme de Verão, e dos respetivos Melhor Ator (Tom Holland) e Atriz (Zendaya), feito também conquistado por “After”, que conquistou os galardões de Melhor Drama, indo os prémios de Melhor Ator e Atriz para os respetivos protagonistas, Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford.

Na categoria de Comédia triunfaram dois filmes que não tiveram estreia em sala em Portugal: “Crazy Rich Asians” venceu como Melhor Filme e Noah Centineo e Laura Marano triunfaram como Melhor Ator e Atriz, pela comédia da Netflix “The Perfect Date”.

Na televisão, os principais vencedores foram “Riverdale”, como Melhor Série Dramática, e respetivos Ator (Cloe Sprouse) e Atriz (Lili Reinhart), e “Stranger Things”, como Melhor Série de Verão e respetivos Ator (Noah Schnapp) e Atriz (Millie Bobby Brown). A Melhor Série de Comédia foi “A Teoria do Big Bang” mas o Melhor ator de Comédia foi Jaime Camil por “Jane the Virgin” e a Melhor Atriz de Comédia foi Nina Dobrev por “Fame”. Também no campo da Ação as coisas se dividiram: “Arrow” ganhou como Melhor Série de Ação e Melhor Ator (Stephen Amell), mas o galardão de Melhor Atriz de Ação foi para Gabrielle Union por “L.A.’s Finest”.

Quanto à música, Shawn Mendes e Billie Eilish triunfaram como Melhor Artista Masculino e Feminino, e os Why Don’t We como Melhor Grupo. O troféu de Melhor Canção Pop foi para “thank u, next”, de Ariana Grande.