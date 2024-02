Enquanto Margot Robbie, Ryan Gosling e a realizadora Greta Gerwig estavam na Grã-Bretanha para a 77.ª cerimónia dos prémios de cinema BAFTA, onde "Oppenheimer” recebeu sete troféus e "Barbie" ficou sem nada, algo muito diferente aconteceu a milhares de quilómetros de distância na 49.ª edição dos People’s Choice Awards, vencendo seis das sete categorias em que estava nomeado.

Os prémios em dezenas de categorias para os favoritos do público no cinema, televisão, música e cultura pop, foram entregues no domingo à noite em Santa Mónica, na Califórnia, com a posição de anfitrião confiada ao ator Simu Liu ("Barbie", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis").

Além de ser eleito o Melhor Filme de 2023 e Filme de Comédia nos prémios votados pelos fãs, "Barbie" foi representado pelas vitórias de Melhor Atriz (Robbie), Ator (Gosling), Interpretação em Filme (America Ferrera, que estava presente) e, da área da música, Canção em Colaboração, premiando “Barbie World”, de Nicki Minaj e Ice Spice com Aqua.

O único prémio que escapou ao domínio cor de rosa foi a de Estrela de Cinema em Comédia, onde Robbie foi ultrapassada por Jennifer Lawrence com "Tudo na Boa".

Na principal categoria de cinema dos prémios votados pelos fãs estavam ainda nomeados “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, "Oppenheimer", "A Pequena Sereia", "Super Mario Bros. - O Filme", "Taylor Swift: The Eras Tour" e "Velocidade Furiosa 10".

Na famosa disputa “Barbenheimer” que se prolongará até aos Óscares de 10 de março, "Oppenheimer" ficou apenas pelo prémio para Melhor Filme de Drama.

O habitual domínio da Marvel nos prémios de cinema ficou apenas pelo Melhor Filme de Ação para "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", género onde os fãs elegeram como melhor estrela Rachel Zegler por "The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes".

"Anatomia de Grey" foi eleita a Melhor Série de 2023, mas as principais atenções dividiram-se entre “The Last of Us” como Melhor Série de Drama e Estrela Masculina (Pedro Pascal), e "Homicídios ao Domicílio" como Melhor Série de Comédia e Estrela Feminina (Selena Gomez).

Os super-heróis da Marvel estiveram representados por Loki como Melhor Série de Ficção Científica/Fantasia.

Tal como aconteceu há um ano, Taylor Swift voltou a ser a mais premiada em música: Artista Feminina, Artista Pop e Digressão do Ano, com “The Eras Tour”. Juntou ainda o prémio de Celebridade Social.

Já Bad Bunny, que viu sete nomeações traduzidas em zero prémios em 2022, foi distinguido como Artista Masculino e Artista Masculino Latino.

Os prémios referentes a 2023 nas principais categorias

CINEMA

FILME: "Barbie"

FILME DE DRAMA: "Oppenheimer"

FILME DE AÇÃO: "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"

FILME DE COMÉDIA: "Barbie"

ESTRELA MASCULINA DE CINEMA: Ryan Gosling ("Barbie")

ESTRELA FEMININA DE CINEMA: Margot Robbie ("Barbie")

ESTRELA DE CINEMA EM DRAMA: Jenna Ortega ("Gritos 6")

ESTRELA DE CINEMA EM AÇÃO: Rachel Zegler ("The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes")

ESTRELA DE CINEMA EM COMÉDIA: Jennifer Lawrence ("Tudo na Boa")

INTERPRETAÇÃO EM FILME: America Ferrera (“Barbie”)

TV

SÉRIE: "Anatomia de Grey"

SÉRIE DE DRAMA: "The Last of Us"

SÉRIE DE COMÉDIA: "Homicídios ao Domicílio"

SÉRIE DE FICÇÃO CIENTÍFICA/FANTASIA: "Loki"

REALITY SHOW: "The Kardashians"

ESTRELA MASCULINA: Pedro Pascal ("The Last of Us")

ESTRELA FEMININA: Selena Gomez ("Homicídios ao Domicílio")

ESTRELA EM DRAMA: Jennifer Aniston (“The Morning Show”)

ESTRELA EM COMÉDIA: Jeremy Allen White ("The Bear")

INTERPRETAÇÃO EM SÉRIE: Billie Eilish ("Swarm")

TALK SHOW DIURNO: "The Kelly Clarkson Show"

TALK SHOW NOTURNO: "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

MÚSICA

ARTISTA MASCULINO: Bad Bunny

ARTISTA FEMININA: Taylor Swift

GRUPO/DUO: Stray Kids

CANÇÃO: “Vampire” (Olivia Rodrigo)

ÁLBUM: “Guts” (Olivia Rodrigo)

ARTISTA MASCULINO COUNTRY: Jelly Roll

ARTISTA FEMININA COUNTRY: Lainey Wilson

ARTISTA MASCULINO LATINO: Bad Bunny

ARTISTA FEMININA LATINA: Shakira

ARTISTA POP: Taylor Swift

ARTISTA HIP HOP: Nicki Minaj

ARTISTA R&B: Beyoncé

ARTISTA REVELAÇÃO: Ice Spice

CANÇÃO EM COLABORAÇÃO: “Barbie World” (Nicki Minaj & Ice Spice com Aqua)

DIGRESSÃO:"The Eras Tour" (Taylor Swift)

CULTURA POP

CELEBRIDADE SOCIAL: Taylor Swift

ESPECIAL COMÉDIA: "Selective Outrage" (Chris Rock)