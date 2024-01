"Oppenheimer", o filme épico de Christopher Nolan sobre a criação da bomba atómica, foi o grande vencedor nos Critics Choice Awards no domingo, ganhando o prémio de Melhor Filme e outros sete, ficando à frente dos seus rivais à medida que aquece a corrida aos Óscares.

O filme, que arrecadou quase mil milhões de dólares nas bilheteiras é agora o favorito para as estatuetas douradas, também ganhou nas categorias de Melhor Realização, Ator Secundário, Fotografia, Banda Sonora, Elenco, Montagem e Efeitos Visuais.

Ao receber o prémio de realização, Nolan agradeceu aos críticos que "ajudaram a convencer o grande público de que um filme sobre física quântica e o apocalipse poderia valer a pena".

Robert Downey Jr. agradeceu aos seus colegas "Oppenhomies'" ao seguir a sua vitória nos Globo de Ouro há uma semana com outro prémio de Melhor Ator Secundário e leu excertos de críticas negativas ao seu trabalho no passado.

Os Critics Choice Awards - escolhidos por quase 600 membros da maior organização de críticos da América do Norte - apresentaram uma passadeira vermelha e uma luxuosa festa de gala num antigo hangar de aeroporto em Los Angeles para as celebridades de Hollywood.

AS ESTRELAS NA PASSADEIRA VERMELHA

Apesar do domínio de "Oppenheimer", as restantes categorias de representação premiaram outros filmes na gala - uma entre uma série de grandes eventos na preparação para os Óscares, que acontece este ano em 10 de março.

Numa surpresa parcial, Emma Stone ganhou a Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores") o prémio de Melhor Atriz por "Pobres Criaturas", uma comédia de humor negro surreal em que interpreta um cadáver vitoriano reanimado com o cérebro de uma criança que gradualmente aprende sobre o mundo, mas se recusa a ceder aos seus costumes e hierarquias sociais.

“Interpretar Bella foi uma das maiores alegrias da minha vida. Pude desaprender muitas coisas ao interpretá-la – desaprender partes da vergonha e coisas sociais que nos são impostas", disse ao receber o galardão.

“Estou muito grata aos críticos… mas estou apenas a aprender a não querer saber do que vocês pensam”, brincou.

O prémio é o mais recente depois do que ganhou nos Globos do fim de semana passado - assim como Paul Giamatti, que celebrou a sua vitória e fez uma mediática viagem noturna com o seu troféu à In-N-Out Burger, a popular rede de 'fast-food' da Califórnia.

“Achava que a minha semana não podia ficar melhor do que me tornar viral ao comer um cheeseburger. A sério, preciso daquele acordo publicitário, portanto rezem por mim", brincou Giamatti ao ganhar o troféu de Melhor Ator por "Os Excluídos", uma comédia dramática ambientada num liceu dos anos 1970.

“É uma boa história sobre pessoas a relacionarem-se em tempos de divisão. Portanto, obrigado por ajudarem a divulgá-la ao público”, acrescentou.

A vitória coloca o ator veterano, conhecido por sucessos como "Sideways", lado a lado na corrida aos Óscares com Cillian Murphy, que interpreta J. Robert Oppenheimer no 'biopic' de Nolan.

Da'Vine Joy Randolph, a colega de "Os Excluídos", consolidou a sua posição como a Melhor Atriz Secundária deste ano com a sua mais recente vitória pela interpretação da cozinheira em luto da escola.

Embora "Barbie" - a outra metade do fenómeno de bilheteira "Barbenheimer" do verão passado - não tenha conseguido até agora conquistar os principais prémios nesta temporada de prémios e liderasse com 18 nomeações (recorde absoluto nos 29 anos dos prémios), foi regado com distinções numa série de outras categorias: Melhor Comédia, Argumento Original, Banda Sonora, Direção Artística, Guarda-Roupa e Caracterização.

Mantendo a tendência de outros eventos, o drama francês "Anatomia de uma Queda" ganhou o prémio de Melhor Filme em Língua Estrangeira, e "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" foi eleito o Melhor Filme de Animação.

"American Fiction" ganhou o prémio de Melhor Argumento Adaptado, enquanto Harrison Ford esteve presente para receber um prémio pela sua carreira, apresentada pela comediante Chelsea Handler.

A equipa de "Succession"

Na frente televisiva, a temporada de despedida de "Succession" foi eleita a Melhor Série em Drama e ganhou mais dois prémios, Melhor Ator para Kieran Culkin e Melhor Atriz para Sarah Snook.

Ainda em Drama, Billy Crudup foi o Melhor Ator Secundário por "The Morning Show" e Elizabeth Debicki a Melhor Atriz Secundária por "The Crown".

Para o fenómeno "The Bear" houve quatro prémios em Comédia: Melhor Série, Ator para Jeremy Allen White, Atriz para Ayo Edebiri e Ator Secundário para Ebon Moss-Bachrach.

A Melhor Atriz Secundária foi para a veterana Meryl Streep por "Homicídios ao Domicílio".

Foram também quatro os prémios para "Rixa" na sua categoria: Melhor Minissérie, Ator para Steven Yeun, Atriz para Ali Wong e Atriz Secundária para Maria Bello.

O Melhor Ator Secundário foi Jonathan Bailey por "Fellow Travelers".