Regressando ao seu património das animações dos contos de fadas, a Disney vai fazer um filme em imagem real sobre as megeras e ciumentas irmãs da Cinderela.

O argumento está a ser escrito pelas também atrizes Kristen Wiig e Annie Mumolo, a mesma dupla do clássico "A Melhor Despedida de Solteira" (2011) e de "As Férias Loucas de Barb e Star" (2021), uma elogiada comédia que deverá chegar aos cinemas portugueses este verão.

Segundo a notícia exclusiva do Deadline Hollywood, ainda não se sabe se as atrizes também vão entrar no filme pois o projeto está numa fase muito inicial.

O filme será uma comédia musical que recupera o clássico da Cinderela, mas a partir do ponto de vista de Anastasia e Drizella Tremaine, as filhas da madrasta de Cinderela, desde a infância até ao casamento da sua irmã com o príncipe, para "manter o legado de sua família".

Além da lucrativa estratégia de fazer versões em imagem real ou híbridas dos seus clássicos de animação desde "Alice no País das Maravilhas" em 2010, a Disney começou a dar protagonismo aos seus vilões com "Maléfica" em 2014.

A 27 de maio chega aos cinemas "Cruela", onde Emma Stone retrata os primeiros tempos daquela que se virá a tornar a lendária Cruela de Vil de "Os 101 Dálmatas".

Em preparação está também a minissérie "Gaston and LeFou", uma prequela da versão de "A Bela e o Monstro" de 2017, com Luke Evans e Josh Gadd a regressarem às suas personagens.