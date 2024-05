“A minha família emigrou dos Açores para o norte da Califórnia, para trabalhar na criação de gado”, disse à Lusa o ‘showrunner’ da série, que é uma das maiores apostas da Apple TV+ para a temporada televisiva.

Abe Sylvia falava à margem de um evento em Hollywood, onde foi exibido o primeiro episódio de “Palm Royale”, seguido de uma sessão de perguntas e respostas que reuniu a maioria de um elenco recheado de estrelas.

“O meu maior herói é Pedro Almodóvar”, afirmou Sylvia. “A nossa série deve-lhe muito no sentido em que é uma novela, é um thriller, é uma comédia física”, continuou. “Depois tenta partir-nos o coração e acontecem coisas mágicas”.

Sylvia considerou que a comediante Kristen Wiig, que protagoniza e produz a série, é uma artista única na sua geração. “Ela é o Charlie Chaplin, faz-nos rir às gargalhadas e depois vira-se e faz-nos chorar no momento seguinte”, descreveu. “Nem toda a gente consegue fazer isso”.

Wiig, que o público conhece de filmes como “Bridesmaids” e “Knocked Up”, considerou que o argumento escrito por Abe Sylvia “é incrível” e disse que contracenar com Carol Burnett, uma lenda da comédia norte-americana, “foi uma sonho tornado realidade”.

A personagem de Wiig, Maxine, é uma novata em Palm Beach, Florida, em 1969, e tenta a todo o custo integrar-se na roda da alta sociedade, apesar de todas as barreiras que lhe são impostas.

“Houve algo de muito divertido em interpretar alguém tão positivo e com o copo tão meio cheio, apesar de ela querer coisas que parecem muito superficiais”, disse Kristen Wiig. “É um pouco conflituoso porque queremos que a audiência esteja do meu lado, mas também sou desprezível”, contrastou.

Carol Burnett, que regressa à televisão aos 91 anos, aceitou o convite para fazer a série imediatamente, antes sequer de ler o argumento. “Quando eles disseram Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, eu respondi que sim e nem queria saber o que precisavam que eu fizesse”, contou Burnett.

A atriz considerou que o desempenho de Kristen Wiig foi tão notável que merecia ser reconhecido pelos pares. “Se isto fosse um filme, estarias na calha para uma nomeação aos Óscares”, disse-lhe.

Ao seu lado no evento estava outra lenda do cinema norte-americano, Bruce Dern (“O Grande Gatsby”, “Era Uma Vez Em... Hollywood”), que pela primeira vez contracenou com a filha Laura Dern.

“Na essência, sou empregado da minha filha”, brincou Dern, de 87 anos. “Fiquei maravilhado por ser incluído”, continuou.

O ator, que elogiou o trabalho do realizador Tate Taylor e do criador Abe Sylvia, deixou uma mensagem a uma audiência cheia de pessoas da indústria do entretenimento. “Se há uma coisa que podemos fazer, tanto vocês como nós, é conseguir que as pessoas continuem a vir às salas de cinema”.

Com 10 episódios, “Palm Royale” conta ainda com a participação de Allison Janney, Kaia Gerber (filha da supermodelo Cindy Crawford), Leslie Bibb, Josh Lucas e Amber Chardae Robinson.