São 36 os países presentes na programação de 101 filmes, com a França e os EUA os mais preponderantes, com 16 cada. Seguem-se o Brasil, que com 12 títulos continua a ser um dos países com mais expressão no Queer Lisboa, e a Alemanha, também com 12 filmes, espalhados pelas várias secções.

Um total de sete filmes compõem a presença portuguesa, incluindo a antestreia de "Golpe de Sol", de Vicente Alves do Ó, focado em quatro personagens numa casa isolada no campo, à volta de uma piscina. O elenco integra Ricardo Pereira, Nuno Pardal, Oceana Basílio e Ricardo Barbosa.

Na secção Panorama vão passar cinco títulos que marcaram o cinema "queer" neste último ano, com destaque para o nomeado aos Óscares "Can You Ever Forgive Me?", com Melissa McCarthy; "JT LeRoy", de Justin Kelly, onde Kristen Stewart e Laura Dern revisitam a história louca da encenação literária de JT LeRoy; "Making Montgomery Clift", realizado por Robert Clift, sobrinho do lendário ator, e Hillary Demmon, que examina as narrativas, verdadeiras ou falsas, que foram construindo o mito; e "Rafiki", de Wanuri Kahiu, ficção lésbica vinda do Quénia (onde foi inicialmente banida e posteriormente permitida a exibição comercial durante sete dias para se qualificar para os Óscares), em que Kena e Ziki enfrentam as convenções que esperam que as “boas raparigas” se tornem “boas esposas”.

Can You Ever Forgive Me?

Na programação completa anunciada que passará pelo cinema São Jorge e a Cinemateca Portuguesa destaca-se uma sessão especial com "Mister Lonely", de Harmony Korine, skater, artista, argumentista, e acima de tudo realizador que redefiniu e baralhou questões de género e sexualidade, e levou o conceito de "queer" a novos limites.

No seu filme, a história centra-se num imitador de Michael Jackson que faz espetáculos de rua, em Paris, para sobreviver, e se apaixona por uma bela sósia de Marilyn Monroe, que lhe sugere mudarem-se para uma comunidade de imitadores nas Highlands escocesas.

Outro momento será a retrospetiva com filmes que integraram a secção "Panorama", criada há 40 anos no Festival de Cinema de Berlim e que o Queer considera ser "uma das mais ousadas e inspiradoras montras de cinema não alinhado (incluindo o cinema queer) na Europa".

Numa parceria com o Queer Media Database Canada-Québec, o festival irá também apresentar um programa paralelo intitulado Corpos Desejo Paisagens, com um arquivo de curtas canadianas LGBTQ 1989-2017.

A 23.ª edição vai ainda fazer reflexões sobre o que significou meio século dos modernos movimentos de luta pelos direitos e dignidade destas mesmas comunidades, que vão desde a celebração dos 50 anos dos Motins de Stonewall à mostra fotográfica dos 20 anos da Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa e "uma conversa à volta dos 'Novos Populismos' e do impacto cada vez mais devastador que estes têm nas vidas das populações LGBTI+ em todo o mundo".