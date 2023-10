Há boas notícias para os fãs das boy bands que conquistaram o mundo entre 1990 e 2000.

Segundo o site Deadline, o Paramount + está a preparar um documentário sobre as populares bandas que marcaram o final dos anos 90. O filme deverá centrar-se nos New Kids On The Block, Backstreet Boys, NSYNC e 98 Degrees, entre outros.

A produção do documentário está a cargo de Johnny Wright (antigo tour manager dos New Kids On The Block) e Van Toffler, que fez parte da equipa da MTV durante 28 anos.

Tamra Davis, que recentemente trabalhou em séries como "The Afterparty" (Apple TV+) ou "Dead To Me" (Netflix) será a realizadora da nova aposta do Paramount +.