A seguir, o fim de semana de estreia naquela país, onde arrecadou 31 milhões e ficou em primeiro lugar, batendo "Ad Astra" e "Rambo - A Última Vingança", tornou claro "que valia a pena levar isso muito a sério".

Já se falava de um filme durante a exibição da série entre 2010 e 2015, mas foi preciso esperar mais quatro anos após o fim da produção para se tornar uma realidade.

Agora, Gareth Neame tem esperança que o sucesso torne a sequela um processo mais suave: "temos esperança que seja um conceito comprovado, não é uma daquelas séries de TV que depois fracassam no cinema".

Para o produtor, o desafio voltará a ser o mesmo numa coisa: a disponibilidade e interesse dos atores.

Há um mês, Liz Trubridge, outra produtora, dissera que o esforço para conseguir conciliar as agendas fazia parecer as negociações do Brexit um "passeio".

