Drew Barrymore juntou-se à lista de atores que se demarcaram e mostraram arrependimento por terem trabalhado em filmes de Woody Allen — uma lista que inclui Mira Sorvino, Kate Winslet, Colin Firth, Greta Gerwig, Elliot Page, Timothée Chalamet e Rebecca Hall.

A atriz trabalhou com o realizador em 1996, mas diz agora que foi levada a fechar os olhos à problemática vida pessoal do realizador daquela altura por causa da distorção de informações.

As revelações foram feitas no seu programa The Drew Barrymore Show esta segunda-feira, em que teve como convidada Dylan Farrow, a filha adotiva do realizador que o acusa de abusos sexuais alegadamente cometidos quando tinha sete anos, a 4 de agosto de 1992.

O pretexto para a conversa foi o controverso documentário da HBO "Allen vs. Farrow", dividido em quatro episódios, que aborda o mediático caso que opôs o realizador e a companheira no ecrã e fora dele Mia Farrow, a partir do alegado abuso.

Toda a Gente Diz Que Te Amo

"Trabalhei com o Woody Allen. Fiz um filme com ele em 1996 chamado 'Toda a Gente Diz Que Te Amo', e não havia maior cartão de visita na carreira com que trabalhar com Woody Allen.", explicou a Dylan Farrow.

Quando se tornou mãe, a sua perspetiva mudou e surgiu o arrependimento, acrescentou.

"Depois tive filhos e isso mudou-me porque percebi que fui uma das pessoas que essencialmente recebeu informações distorcidas para não ver uma história para além daquela que me estava a ser contada e vejo o que está a acontecer agora na indústria e isso é porque estás a fazer esta opção corajosa. Portanto, obrigado por isso", disse ainda à filha adotiva do realizador, que agradeceu a Drew Barrymore por ser corajosa e generosa por prestar atenção à sua história e aquilo por que passou para mudar de opinião.

Numa entrevista de julho de 2020 apenas divulgada em março deste ano, durante a exibição do documentário, Woody Allen, que sempre desmentiu as acusações, arquivadas após duas investigações em separado, descreveu como "bem intencionados, mas tolos" os atores que se demarcaram e mostraram arrependimento por terem trabalhado nos seus filmes.

"Tudo o que estão a fazer é perseguir uma pessoa completamente inocente e a apoiar esta mentira", comentou o realizador de 85 anos numa entrevista ao Sunday Morning da CBS.

