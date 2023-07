(Notícia corrigida às 15h32)

Os filmes “They shot the piano player”, de Fernando Trueba e Javier Mariscal, e “O corno”, de Jaione Camborda, ambos com coprodução portuguesa, foram selecionados para o Festival de Cinema de San Sebastian, em Espanha.

Segundo a programação hoje anunciada, “O corno” está integrado na competição oficial e a longa-metragem de animação “They shot the piano player” terá uma projeção fora de competição.

“They shot the piano player", do realizador Fernando Trueba com o desenhador Javier Mariscal, tem coprodução da Animanostra, produtora de Humberto Santana, com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual e participação da RTP.

O filme tem como pano de fundo a música brasileira, em particular os primeiros anos da Bossa Nova, mas também aborda a “brutalidade dos regimes ditatoriais” que marcaram a América Latina nos anos de 1960 e 1970, refere a sinopse.

O mote é a vida trágica do pianista brasileiro Francisco Tenório Jr., considerado um dos nomes fundamentais da Bossa Nova, que desapareceu em Buenos Aires, em março de 1976, numa ocasião em que acompanhava Toquinho e Vinicius de Moraes num concerto.

O desaparecimento de Tenório Jr. aconteceu poucos dias antes do golpe de Estado que derrubou Isabel Péron, então Presidente, e impôs a ditadura militar, mas só uma década depois é que se soube que tinha sido raptado e detido pela Marinha argentina, tendo sido torturado e morto com um tiro na cabeça.

A Escola de Mecânica da Armada (ESMA), em Buenos Aires, foi usada como centro de detenção, tortura e morte de prisioneiros políticos, durante a ditadura argentina (1976-1983).

Entre imagens de arquivo e da atualidade, no filme surgirão figuras como António Carlos Jobim, João Gilberto, João Donato, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque e Edu Lobo. Do elenco de vozes é anunciada a participação do ator Jeff Goldblum.

Fernando Trueba, que rodou "Belle Époque" em Portugal nos anos de 1990, e Javier Mariscal assinaram anteriormente o filme de animação “Chico e Rita”.

Na competição de San Sebastian, “O Corno” é a segunda longa-metragem da realizadora Jaione Camborda e foi rodada entre a Galiza e Portugal, com coprodução da produtora Bando à Parte.

O filme segue María, uma mulher que vive da apanha do marisco e é parteira, que se vê obrigada a sair do país, transpondo a fronteira para Portugal através de uma rota de contrabando.

A 71.ª edição do Festival de San Sebastian vai acontecer de 22 a 30 de setembro.