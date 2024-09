As produtoras portuguesas de animação Fly Moustache e Sardinha em Lata participam hoje no Cartoon Fórum, em Toulouse (França), em busca de financiamento para projetos de uma curta-metragem e de uma série para crianças.

O Cartoon Fórum, que hoje começa, é considerado a maior mostra europeia de séries de animação para televisão e plataformas de streaming, sendo ainda atribuídos vários prémios.

Entre os 75 projetos de curtas-metragens e séries de animação que procuram financiamento e parcerias estão duas produções portuguesas: “As sombras do bosque”, com realização de João Carrilho, pela Fly Moustache, e “O rei Gastão”, de Diogo Viegas, pela Sardinha em Lata.

“As sombras do bosque” é inspirado num livro infantil de Estrela Lourenço e é protagonizado por Sasha, uma menina que se muda da cidade para o campo, onde encontrará misteriosas criaturas numa floresta.

Pensada para crianças entre os 7 e os 9 anos, a curta-metragem de 26 minutos tem argumento de Nuno Soler e realização de João Carrilho, fundador da produtora Fly Moustache.

“O rei Gastão” é um projeto de série de 13 episódios, para um público entre os 5 e os 7 anos, sobre um monarca que tentar construir o melhor reino de todos os tempos para ele e para os amigos, mas que está sempre a tentar encontrar soluções para os planos fracassos, refere a sinopse da produtora Sardinha em Lata.

O projeto é assinado por Diogo Viegas, autor brasileiro da série televisiva “O diário de Alice” e que coassina o argumento com Steve Middleton.

No Cartoon Fórum, que termina na quinta-feira, vão estar mais de 260 potenciais compradores, distribuidores, investimentos e outros profissionais do setor audiovisual, produção e streaming.

De entre os projetos que serão dados a conhecer neste fórum, a organização constava algumas tendências de produção, nomeadamente que “um número significativo de projetos conta histórias cuja perspetiva é a das mulheres e raparigas, com personagens femininas fortes e em papéis de protagonismo”.

Há ainda um aumento de interesse em abordar temas da atualidade, políticos, ambientais, sobre diversidade e inclusão.

Os 75 projetos a apresentar no Cartoon Fórum representam 388 horas de conteúdos de animação, com um orçamento total de 350,7 milhões de euros. França é o país com o maior número de produções presentes, com 36 projetos.

Sessenta por cento dos projetos selecionados são em animação 2D e a média de orçamento por projeto é de 4,7 milhões de euros.

Este ano, a Itália é o país em destaque no Cartoon Fórum, três anos depois de os holofotes terem estado apontados para a produção portuguesa.