Após a primeira imagem de Timothée Chalamet, a Vanity Fair mostrou como vão aparecer outros atores na muita aguardada nova versão de "Dune".

Além do impressionante elenco (Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem e Josh Brolin), a expectativa justifica-se por estar ao comando do projeto Denis Villeneuve.

O estúdio também tem grandes ambições: espera que seja o início de uma nova saga, num cruzamento entre "Star Wars" e "A Guerra dos Tronos".

No que é o seu primeiro papel como protagonista de um "blockbuster", Timothée Chalamet é Paul Atreides, o jovem nobre de uma família que, dentro de 10 mil anos, tem o controlo de um planeta desértico que é o único produtor de um cobiçado recurso. Será ele que, após uma traição, irá lidar uma revolta para retomar o controlo do planeta, mas descobrirá que o seu destino ia muito mais além do que esperava.

Anteriormente, o aclamado realizador de "Sicário", "O Primeiro Encontro" e "Blade Runner 2049" tinha manifestado o desejo, mas agora confirmou à revista que serão dois filmes baseados no primeiro livro de Frank Herbert.