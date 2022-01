Foram divulgadas as nomeações para os prémios do sindicato dos produtores de cinema nos EUA (Producers Guild of America, PGA), que destacam os melhores filmes, séries e outros programas de 2021.

Nas categorias de cinema, as nomeações dos PGA são uma espécie de antestreia do que poderá acontecer nos Óscares, cuja votação para escolher os candidatos começou esta quinta-feira: as organizações partilham muitos dos membros e também o processo de votação.

Neste importante indicador do que pensam os profissionais do interior de Hollywood, estão nomeados para Melhor Filme de 2021 "Belfast", "Dune - Duna", "King Richard: Para Além do Jogo", "Licorice Pizza" e "West Side Story", que representam os estúdios tradicionais, enquanto as plataformas de streaming surgem em força com "Being the Ricardos" (Amazon), "CODA – No Ritmo do Coração" (Apple TV+), "Não Olhem Para Cima", "O Poder do Cão" e "tick, tick…BOOM!" (todos da Netflix).

Nas animações, concorrem ""Encanto", "Luca", "The Mitchells vs the Machines", "Raya e o Último Dragão" e "Cantar! 2".

Nos programas de televisão, destaque para as nomeações nas séries: os produtores escolheram "A História de Uma Serva", "The Morning Show", "Squid Game", "Succession" e "Yellowstone" nos dramas, enquanto nas comédias vão concorrem "Cobra Kai", "Calma, Larry", "Hacks", "Only Murders in the Building" e "Ted Lasso".

"Dopesick", "Mare of Easttown", "The Underground Railroad", "WandaVision" e "The White Lotus" concorrem para Melhor Minissérie.

Os vencedores serão conhecidos durante uma cerimónia a 19 de março, uma semana antes dos Óscares.